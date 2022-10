Ten Hag ziet United pas in blessuretijd afrekenen met Omonia Nicosia

Erik ten Hag is donderdagavond met Manchester United ternauwernood aan puntenverlies ontsnapt in de Europa League. Dankzij de uitblinkende keeper Francis Uzoho mocht Omonia Nicosia lange tijd hopen op een stunt, maar Scott McTominay tekende diep in blessuretijd voor de winnende treffer op Old Trafford: 1-0.

Door onze sportredactie

Vorige week op Cyprus werd Uzoho nog drie keer gepasseerd door United (2-3), maar in Manchester bleek de Nigeriaans international lange tijd niet te kloppen. Hij blonk in de eerste helft al uit met meerdere fraaie reddingen op pogingen van Marcus Rashford. Casemiro zag een afstandsschot via zijn vingertoppen tegen de lat komen.

Na rust bleef de keeper van Omonia Nicosia de plaaggeest van de spelers van United. In de eerste vijf minuten van de tweede helft keerde Uzoho schoten van Antony, Rashford en Fred, maar in blessuretijd moest hij toch capituleren. McTominay werkte van dichtbij de bevrijdende treffer binnen.

Tyrell Malacia deed als basisspeler zestig minuten mee bij United. Ook oud-Ajacieden Lisandro Martínez en Antony mochten starten van Ten Hag. Martínez stond de hele wedstrijd in het veld en Antony werd net als Malacia een kwartier na rust gewisseld.

Francis Uzoho was lange tijd de plaaggeest voor Manchester United. Foto: Getty Images

United houdt zicht op rechtstreeks ticket achtste finales

Door de benauwde overwinning houdt United zicht op een rechtstreeks ticket voor de achtste finales van de Europa League. De ploeg van Ten Hag heeft nog wel drie punten minder dan Real Sociedad, dat met 3-0 van FC Sheriff won en nog foutloos is. Alleen de groepswinnaar gaat direct naar de laatste zestien.

De tweede plek in de poule is slechts goed voor een plek in de tussenronde. Daarin wacht een nummer drie uit de groepsfase van de Champions League. Dat zou bijvoorbeeld Ajax kunnen zijn. De Amsterdammers staan momenteel derde in hun groep.

Manchester United wacht zondag in de Premier League een thuisduel met Newcastle United. 'The Red Devils' vervolgen de groepsfase van de Europa League op 27 oktober met een thuiswedstrijd tegen FC Sheriff en gaan op 3 november op bezoek bij Real Sociedad in de laatste groepswedstrijd.

Europa League groep E 1. Real Sociedad 4-12 (+7)

2. Manchester United 4-9 (+3)

3. FC Sheriff 4-3 (-4)

4. Omonia Nicosia 4-0 (-6)

