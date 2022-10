PSV heeft ook thuis geen kind aan Zürich en doet goede zaken in Europa League

PSV heeft donderdag ook de thuiswedstrijd tegen FC Zürich in de Europa League overtuigend gewonnen. De ploeg van coach Ruud van Nistelrooij was met 5-0 te sterk voor de Zwitsers en klom naar de tweede plaats in de poule.

Door onze sportredactie

PSV stond bij rust al met 3-0 voor tegen FC Zürich. Érick Gutiérrez opende al vroeg de score, Joey Veerman verdubbelde de marge even later en Ibrahim Sangaré maakte de derde goal.

Veerman maakte vroeg in de tweede helft zijn tweede treffer van de avond. In de slotfase voerde Anwar El Ghazi de score verder op met zijn eerste doelpunt in dienst van PSV.

Door de zege is PSV zeker van overwintering in Europa, maar nog niet van een plek in de knock-outfase van de Europa League. De Eindhovenaren hebben twee punten achterstand op Arsenal, dat eerder op de avond met 0-1 won bij Bodø/Glimt. Volgende week donderdag gaan de Brabanders op bezoek bij Arsenal.

De bovenste twee ploegen in elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase in de Europa League. De nummer één gaat door naar de achtste finales en de nummer twee naar de zestiende finales. De nummer drie vervolgt het Europese avontuur in de Conference League.

Europa League groep A 1. Arsenal 3-9 (+5)

2. PSV 3-7 (+9)

3. FK Bodø/Glimt 4-4 (-3)

4. FC Zürich 4-0 (-11)

PSV binnen kwartier met 2-0 voor

Van Nistelrooij verraste door met Guus Til in de spits aan de wedstrijd te beginnen. De vijfvoudig Oranje-international nam de plek in van de geblesseerde Yorbe Vertessen. Gutiérrez startte op het middenveld en Xavi Simons begon op de rechtsbuitenpositie als vervanger van de geblesseerde Ismael Saibari.

Waar PSV vorige week een zorgeloze avond beleefde in Zürich (1-5), kwam de ploeg ook in Eindhoven al snel op voorsprong. In de negende minuut benutte Gutiérrez de rebound, nadat Yanick Brecher een kopbal van Armando Obispo had gekeerd.

Veerman maakte er zes minuten later al 2-0 van. De middenvelder kreeg op de rand van het zestienmetergebied alle ruimte om te schieten en plaatste de bal in de verre hoek.

Zürich speelde zich heel af en toe onder de druk uit, maar kwam niet verder dan een halve omhaal van Bohdan Vyunnyk. PSV deed het na de tweede goal iets rustiger aan, maar kwam tien minuten voor rust wel op 3-0. Sangaré kopte raak uit een rebound, nadat Brecher een kopbal van Cody Gakpo nog had gekeerd.

Gakpo en Simons krijgen rust

Dankzij de ruime voorsprong had Van Nistelrooij de luxe om Gakpo en Simons rust te geven. Zij werden halverwege vervangen door Richard Ledezma en El Ghazi.

PSV ging in tweede helft op dezelfde voet verder en dat leidde tien minuten na rust tot de vierde goal. Veerman kon na een combinatie met Sangaré uithalen en maakte met een bekeken schot zijn tweede goal van de avond. Een minuut later werd hij ook gewisseld om rust te krijgen.

Ook daarna bleef PSV jagen op doelpunten. Til was daar een klein kwartier voor tijd dichtbij, maar de gelegenheidsspits kopte naast. Zes minuten voor tijd maakte El Ghazi wel de 5-0. De aanvaller dribbelde het zestienmetergebied binnen en bepaalde de eindstand met een fraai schot in de linkerbovenhoek.

