AZ-trainer Jansen kritisch op zijn ploeg: 'We zakten volledig door de ondergrens'

Pascal Jansen was donderdag totaal niet te spreken over AZ na de 1-0-nederlaag op bezoek bij Apollon Limassol in de Conference League. Volgens de trainer zakte zijn ploeg volledig door de ondergrens.

Door onze sportredactie

"Heb je even?", antwoordde Jansen op de vraag van ESPN over waar hij het meest ontevreden over was. De coach van AZ kon zijn ergernis niet verbergen na de nederlaag op Cyprus.

"Het is heel simpel: we zijn met z'n allen volledig door de ondergrens gezakt", vervolgde Jansen. "Het was zéér matig. We moeten hier veel meer kansen creëren. Dan zie je dat met name onze aanvallende, creatieve spelers het niet brachten. Maar we hadden allemaal een matige dag."

AZ beleefde tot dusver een vlekkeloos seizoen. De ongeslagen koploper van de Eredivisie won tot de trip naar Cyprus alle wedstrijden in de groepsfase van de Conference League. Op bezoek bij Apollon Limassol werd een rake kopbal uit een corner de Alkmaarders fataal.

"Vooral de manier waarop was pijnlijk", zei Jansen. "Een keer verliezen kan natuurlijk altijd. Als de tegenstander beter is en kansen afdwingt, dan heb je dat te accepteren. Maar nu hadden ze een strategie die ons prima ligt. We presteerden vanavond gewoon ondermaats."

'Tegengoal was tekenend'

"De manier waarop de die corner weggeven en ook nog eens de goal tegen krijgen, was tekenend voor hoe wij hier speelden", analyseerde Jansen. "Plus het feit dat we vlak daarvoor een levensgrote kans kregen. Normaal maken we dat heel zakelijk af."

AZ heeft met nog twee duels te gaan nog alle kans om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Conference League. Eerst wacht zondag de belangrijke thuiswedstrijd tegen Feyenoord, waarin de Noord-Hollanders gaan proberen hun koppositie in de Eredivisie vast te houden.

Maar Jansen wil daar nog niet aan denken. "We moeten de pijn van deze nederlaag echt even voelen. Dan gaan we morgen kijken of we wat dingen in perspectief kunnen plaatsen. We hebben deze wedstrijd een collectief falen laten zien."

Pascal Jansen geeft aanwijzingen aan Sam Beukema. Foto: ANP

Aanbevolen artikelen