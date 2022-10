Kökçü heeft ondanks remise meer vertrouwen in groepswinst Feyenoord

Orkun Kökçü is niet negatief gestemd na het 2-2-gelijkspel van Feyenoord tegen FC Midtjylland in De Kuip. De aanvoerder denkt juist dat de kans groter is geworden dat de Rotterdammers in de Europa League gaan overwinteren.

Door onze sportredactie

"We doen nog volop mee en hebben sowieso nog een thuiswedstrijd te gaan. Er valt nog van alles te behalen. Eerlijk gezegd heb ik er na deze wedstrijd meer vertrouwen in dat we bovenin kunnen eindigen", zei de 21-jarige Kökçü tegen Rijnmond op de persconferentie na afloop.

Feyenoord deed zichzelf net als vorige week in Denemarken tekort tegen FC Midtjylland door wederom een voorsprong uit handen te geven in de tweede helft. Erik Sviatchenko kopte in de 58e minuut de 2-2 binnen. De thuisploeg was daarna, ondanks wat gevaarlijke momenten, niet in staat om afstand te nemen van de Denen.

"In het veld had ik wel het gevoel dat hij zou gaan vallen", zei een balende Kökçü, die zelf met twee schoten het dichtst bij de winnende treffer was. "Het spel lag wel heel veel stil. Dat is niet lekker als je net in de laatste fase zit waarin je wil doorpakken."

'We hadden meer verdiend'

Midtjylland was na een kwartier verrassend op voorsprong gekomen in De Kuip. Quinten Timber herstelde het evenwicht in de 32e minuut en via Dávid Hancko kwam het overwegend sterkere Feyenoord drie minuten na rust op voorsprong.

"Na de eerste tegentreffer hadden we het even lastig, maar in de rest van de wedstrijd domineerden we eigenlijk. Ik heb wel het gevoel dat we meer hadden verdiend", besloot Kökçü.

Feyenoord staat virtueel - Lazio leidt met 2-1 tegen Sturm Graz - op de tweede plek in groep F. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League. De nummer twee gaat naar de tussenronde en de nummer drie is veroordeeld tot de tussenronde in de Conference League.

Europa League groep F (virtueel) 1. Lazio 4-7 (-1)

2. Feyenoord 4-5 (+4)

3. FC Midtjylland 4-5 (+3)

4. Sturm Graz 4-4 (-6)

