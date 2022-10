AZ begaat eerste Europese misstap met verrassende nederlaag op Cyprus

AZ heeft donderdag de eerste averij opgelopen in de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor met 1-0 op bezoek bij Apollon Limassol, maar heeft nog altijd zicht op Europese overwintering.

Zo kreeg de ploeg van Jansen de eerste knauw van het seizoen te verwerken. In de Eredivisie gaat het nog ongeslagen AZ aan kop en ook in de groepsfase van de Conference League ging tot dusver alles crescendo.

Na drie overwinningen en één nederlaag is er dan ook weinig aan de hand voor AZ in groep E. De Noord-Hollandse formatie gaat nog op bezoek bij FC Vaduz en ontvangt vervolgens Dnipro-1. Het veiligstellen van Europese overwintering mag geen probleem vormen.

In de tweede helft ging AZ op zoek naar de gelijkmaker. Bazoer vuurde van buiten het strafschopgebied en zag zijn poging een ruime meter naast gaan. Even later schoot Milos Kerkez de bal wild over.