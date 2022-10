Arsenal wint nipt bij Bodø/Glimt en gaat riant aan kop in groep PSV

Arsenal heeft donderdag ook zijn derde groepswedstrijd in de Europa League gewonnen. De Engelse topclub was met 0-1 te sterk voor FK Bodø/Glimt en gaat stevig aan kop in de groep van PSV.

Bukayo Saka maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in Noorwegen. De Engelsman verscheen na een een-tweetje met Albert Sambi Lokonga voor het doel en schoot via een speler van Bodø/Glimt raak.

Arsenal stond niet met de beste elf aan de aftrap tegen Bodø/Glimt, dat vorig seizoen stuntte met een plek in de kwartfinales van de Conference League. Zo kreeg Gabriel Jesus, met vijf doelpunten clubtopscorer in de Premier League, rust.

Dankzij de overwinning in Noorwegen gaat Arsenal met negen punten uit drie wedstrijden aan kop in groep A. Bodø/Glimt staat met vier punten uit vier duels tweede.

PSV komt later op de avond in actie in deze poule. De Eindhovenaren spelen voor eigen publiek tegen FC Zürich (aftrap 21.00 uur). Ze hebben evenveel punten als Bodø/Glimt, maar twee duels minder gespeeld.

Europa League groep A 1. Arsenal 3-9 (+5)

2. FK Bodø/Glimt 4-4 (-3)

3. PSV 2-4 (+4)

4. FC Zürich 3-0 (-6)

