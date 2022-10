Arsenal wint nipt bij Bodø/Glimt en gaat aan kop in groep PSV

Arsenal heeft donderdag ook zijn derde groepswedstrijd in de Europa League gewonnen. De Engelse topclub was met 0-1 te sterk voor FK Bodø/Glimt en gaat stevig aan kop in de groep van PSV. Mark Flekken is met SC Freiburg al zeker van de knock-outfase.

Door onze sportredactie

Bukayo Saka maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in Noorwegen. De Engelsman verscheen na een een-tweetje met Albert Sambi Lokonga voor het doel en schoot via een speler van Bodø/Glimt raak.

Arsenal stond niet met de beste elf aan de aftrap tegen Bodø/Glimt, dat vorig seizoen stuntte met een plek in de kwartfinales van de Conference League. Zo kreeg Gabriel Jesus, met vijf doelpunten clubtopscorer in de Premier League, rust.

Dankzij de overwinning in Noorwegen gaat Arsenal aan kop in groep A. De Londenaren hebben twee punten voorsprong op PSV, dat later op de avond met 5-0 van FC Zürich won. Volgende week donderdag gaan de Eindhovenaren op bezoek bij Arsenal.

Europa League groep A 1. Arsenal 3-9 (+5)

2. PSV 3-7 (+9)

3. FK Bodø/Glimt 4-4 (-3)

4. FC Zürich 4-0 (-11)

Flekken met Freiburg naar knock-outfase

In groep G won SC Freiburg ook zijn vierde wedstrijd. De ploeg van doelman Mark Flekken haalde met 0-4 uit tegen FC Nantes en is zeker van een plek in de knock-outfase. Lukas Kübler, Michael Gregoritsch, Jean-Charles Castelletto (eigen doelpunt) en Jeong Woo-yeong waren trefzeker in Frankrijk.

Door de overwinning Freiburg kan niet meer ingehaald worden door nummer drie Nantes. Nummer twee Qarabag FK kan de Duitsers nog wel voorbijstreven, maar de bovenste twee ploegen gaan door naar de knock-outfase. De nummer één gaat door naar de achtste finales en de nummer twee naar de zestiende finales.

Ook Fenerbahçe en Stade Rennais verzekerden zich van een plek in de knock-outfase. De Turken wonnen op Cyprus met 1-2 bij AEK Larnaca en de Fransen klopten Dynamo Kyiv in Krakow met 0-1. Fenerbahçe en Stade Rennais staan beide op tien punten in groep B.

AS Roma verspeelde voor de derde keer punten in de groepsfase. De ploeg van coach José Mourinho speelde met 1-1 gelijk bij Real Betis. Roma staat met vier punten derde in groep C.

