Feyenoord bijt zich ook in De Kuip stuk op FC Midtjylland in Europa League

Feyenoord heeft donderdag ook de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland in de Europa League niet gewonnen. De Rotterdammers gaven na rust een 2-1-voorsprong uit handen in De Kuip: 2-2.

Emiliano Martínez bracht Midtjylland na een kwartier op voorsprong. Quinten Timber herstelde het evenwicht na een half uur en vlak na rust kwam Feyenoord via Dávid Hancko ook op voorsprong, maar het was niet voldoende voor de zege. Erik Sviatchenko kopte de bezoekers naar een punt.

Vorige week in Denemarken beet Feyenoord zich ook al stuk op Midtjylland. De ploeg van trainer Arne Slot gaf toen in de tweede helft zelfs een 0-2-voorsprong uit handen. Feyenoord won in de groepsfase alleen nog van Sturm Graz (6-0).

Ondanks het gelijkspel gaat Feyenoord met vijf punten nog aan kop in groep F, maar dat kan later op donderdag nog veranderen. Lazio en Sturm Graz spelen om 21.00 uur tegen elkaar in Rome.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League. De nummer twee moet een tussenronde spelen. Feyenoord vervolgt de groepsfase op 27 oktober met een uitwedstrijd tegen Sturm Graz.

Europa League groep F 1. Feyenoord 4-5 (+4)

2. FC Midtjylland 4-5 (+3)

3. Lazio 3-4 (-2)

4. Sturm Graz 3-4 (-5)

Fout Jahanbakhsh leidt tegentreffer in

Slot hield tegen Midtjylland vast aan het 4-3-3-systeem, maar dit keer met Alireza Jahanbakhsh op de flank en Marcos López in de verdediging. Ondanks een gretige start van Feyenoord was de grootste kans in de beginfase voor de Denen. Gustav Isaksen werd weggestuurd en liep alleen op het doel af, maar doelman Justin Bijlow voorkwam een vroege domper voor het thuispubliek.

Midtjylland kwam wel wat beter in de wedstrijd en dat leverde na een kwartier toch de 0-1 op. Vooral Jahanbakhsh mocht zich de openingstreffer aanrekenen. De Iraniër gaf de bal aan de rand van zijn eigen strafschopgebied zomaar weg, waarna Martínez met een hard afstandsschot de score opende.

Het antwoord van Feyenoord liet niet lang op zich wachten. Gernot Trauner kopte uit een hoekschop eerst op de paal en schoot daarna tegen doelman Jonas Lössl aan. Na dik een half uur kreeg Feyenoord alsnog loon naar werken. Na goed doorzetten van Santiago Giménez in het strafschopgebied en een slim passje van Sebastian Szymanski schoot Timber van dichtbij via de hand van keeper Lössl binnen.

In het slot van de eerste helft was Midtjylland het dichtst bij een voorsprong. Net als in de eerste minuten was het Isaksen die zich in het strafschopgebied meldde en opnieuw was het Bijlow die een tegentreffer voorkwam.

Opnieuw geeft Feyenoord voorsprong uit handen

Met dank aan een hoogstandje van Lutsharel Geertruida schoot Feyenoord in de tweede helft uit de startblokken. De als middenvelder geposteerde vleugelverdediger verlengde een corner met zijn hak, waardoor Hancko al in de 49e minuut kon scoren. Vlak daarna liet Lössl zich bijna verrassen door een vrije trap van Orkun Kökçü.

De sterke fase van Feyenoord leverde niet meer doelpunten op en dat kwam de thuisploeg een kwartier na rust duur te staan. Uit een vrije trap van Evander kopte Erik Sviatchenko fraai raak in de verre hoek. Wat volgde was een wat rommelige fase, waarin Feyenoord niet meer echt aan voetballen toekwam.

Met Javairô Dilrosun, Patrik Walemark en Danilo als invallers probeerde Slot in de slotfase nog wat te forceren. Feyenoord was daarna ook de dreigendste ploeg, maar veel gevaarlijker dan afstandsschoten van Kökçü (redding en naast) werden de Rotterdammers niet. Midtjylland drong in blessuretijd zelfs nog even aan, maar een grotere domper bleef Feyenoord bespaard.

