PSV begint met Til in de spits aan thuiswedstrijd tegen FC Zürich in EL

PSV begint donderdag met Guus Til in de spits aan de thuiswedstrijd tegen FC Zürich in de Europa League. De vijfvoudig Oranje-international neemt de plek in van de geblesseerde Yorbe Vertessen.

Door onze sportredactie

Til zat afgelopen weekend in het uitduel met sc Heerenveen (0-1) nog de hele wedstrijd op de bank. Vertessen stond wel aan de aftrap, maar viel vlak voor rust uit. Door een spierblessure kan de Belg voorlopig niet in actie komen.

Daarnaast voert PSV-coach Ruud van Nistelrooij nog enkele wijzigingen in zijn opstelling door. Érick Gutiérrez start op het middenveld en Xavi Simons schuift op naar de rechtsbuitenpositie. Simons stond tegen Heerenveen nog op het middenveld.

Tegen FC Zürich vervangt Simons Ismael Saibari, die net als Vertessen enkele minuten voor rust geblesseerd naar de kant ging. Saibari liep een hamstringblessure op en mist de rest van dit kalenderjaar.

PSV haalde vorige week met 1-5 uit tegen FC Zürich. De Eindhovenaren staan met vier punten uit twee duels derde in groep A en de Zwitsers zijn met nul punten uit drie duels hekkensluiter.

De groepswedstrijd tussen PSV en FC Zürich in de Europa League gaat om 21.00 uur van start in het Philips Stadion. Het duel staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Ali Palabiyik.

De opstelling van PSV.

