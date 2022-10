Feyenoord start met Jahanbakhsh tegen Midtjylland, De Wit in de spits bij AZ

Feyenoord-coach Arne Slot geeft donderdag in de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland in de Europa League de voorkeur aan Alireza Jahanbakhsh als rechtsbuiten. Daardoor zit Javairô Dilrosun op de bank. Bij AZ staat Dani de Wit in het Conference League-duel met Apollon Limassol als centrumspits opgesteld.

Door onze sportredactie

Na drie keer in een 3-5-2-formatie te hebben gespeeld, keerde Feyenoord afgelopen weekend tegen FC Twente (2-0) terug in het vertrouwde 4-3-3. Ook in de thuiswedstrijd tegen Midtjylland kiest Slot weer voor die veldbezetting.

Net als tegen de tukkers krijgt Santiago Giménez in de spits de voorkeur boven Danilo, die opnieuw op de bank begint. Datzelfde geldt voor Jacob Rasmussen, wiens positie centraal achterin wordt overgenomen door Dávid Hancko. Marcos López staat linksachter.

Het is spannend in de Europa League-poule van Feyenoord, want alle vier de ploegen hebben na drie duels vier punten. Er vallen donderdagavond dan ook nog geen beslissingen. Feyenoord-Midtjylland begint om 18.45 uur. De Sloveen Rade Obrenovic is scheidsrechter in De Kuip.

Groep F Conference League 1. Feyenoord 3-4 (+4)

2. Midtjylland 3-4 (+3)

3. Lazio 3-4 (-2)

4. Sturm Graz 3-4 (-5)

De opstelling van Feyenoord.

Bazoer en Karlsson starten bij AZ, De Wit in de spits

AZ-trainer Pascal Jansen kan in het Conference League-duel op bezoek bij Apollon Limassol in zijn basiself beschikken over Jesper Karlsson. De Zweedse smaakmaker kampte lang met een spierblessure en kon dit seizoen nog niet de negentig minuten vol maken. Karlsson start op zijn vertrouwde linksbuitenpositie.

Ook voor Riechedly Bazoer is een basisplaats ingeruimd in de Alkmaarse opstelling. De zesvoudig Oranje-international kwam afgelopen zomer over van Vitesse en moest zich tot dusver beperken tot invalbeurten. Aanvallende middenvelder De Wit start verrassend als spits.

Apollon Limassol-AZ wordt om 18.45 uur afgetrapt. De ploeg van Jansen won de eerste drie duels in de Conference League en is bij een vierde zege zeker van de knock-outfase. De wedstrijd staat onder leiding van de Deense arbiter Morten Krogh.

Groep E Conference League 1. AZ 3-9 (+5)

2. Dnipro-1 3-4 (+1)

3. FC Vaduz 3-2 (-3)

4. Apollon Limassol 3-1 (-3)

De opstelling van AZ.

Aanbevolen artikelen