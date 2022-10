Boëtius maakt rentree op trainingsveld Hertha BSC na operatie aan tumor

Delen via E-mail

Jean-Paul Boëtius heeft donderdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Hertha BSC. De Rotterdammer werd vorige maand succesvol geopereerd na de ontdekking van een tumor in een testikel.

"Ik ben weer op het trainingsveld geweest. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en ik hoop dat ik jullie snel weer zie in het stadion", zegt de 28-jarige Boëtius in een videoboodschap.

Het is nog niet duidelijk wanneer Boëtius weer fit genoeg is om wedstrijden te spelen. De tumor werd in september ontdekt bij de oud-Feyenoorder, die geen chemotherapie hoeft te ondergaan.