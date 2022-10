UEFA onderzoekt Ierse voetbalsters die IRA-lied zongen na plaatsing voor WK

De UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar de Ierse voetbalsters die dinsdag een lied van de Ierse rebellenbeweging IRA hebben gezongen. Dat deden ze nadat ze zich voor het eerst hadden geplaatst voor het WK.

De UEFA onderzoekt "mogelijk ongepast gedrag van speelsters van het Ierse team na het duel met Schotland". Dat gedrag zouden ze hebben vertoond tijdens de vieringen, nadat Ierland zich onder leiding van bondscoach Vera Pauw voor het eerst had geplaatst voor het WK.

In de video is te horen dat de speelsters in de kleedkamer "Oh ah, up the RA" zingen. De zin komt uit het lied Celtic Symphony van The Wolfe Tones, een van de strijdliederen van de IRA. Die rebellenbeweging vocht in de vorige eeuw voor Ierse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.

"Het spijt ons enorm wat er is gebeurd", reageerde Pauw eerder naar aanleiding van de ontstane kritiek. "De speelsters bedoelden er niks mee, maar dit mag niet gebeuren. Ook tijdens het vieren van de plaatsing moeten ze zich bewust zijn van wat ze doen."

IRA-lied overschaduwt historische plaatsing

Pauw leidde de Ierse vrouwenploeg dinsdagavond voor het eerst in de geschiedenis naar een WK. De nummer 26 van de FIFA-ranglijst won met 0-1 van Schotland in de finale van de Europese play-offs. Amber Barrett was in de 72e minuut de maker van het winnende doelpunt.

"Het werpt een schaduw over wat wij hebben gepresteerd, maar dat moeten we accepteren", reageerde Pauw. "Dit zit heel diep in de geschiedenis van Ierland en we hebben mensen gekwetst. Dan doe je iets verkeerd."

Het Ierland van Pauw kan bij het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland een van de opponenten van de Oranjevrouwen zijn. De Ierse vrouwen zijn bij de loting ingedeeld in pot 3, terwijl Nederland in pot 2 zit. De loting wordt op 22 oktober in Auckland verricht.

