Oranjevrouwen zakken op wereldranglijst en treffen mogelijk topland op WK

De kans is groot dat de Oranjevrouwen voor de groepsfase van het WK in 2023 worden gekoppeld aan een topland. De Nederlandse ploeg is twee plekken gezakt op de wereldranglijst, die wordt gebruikt voor de loting voor het eindtoernooi.

Door onze sportredactie

Nederland stond in augustus nog zesde en op basis daarvan zou het toplanden als de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk ontlopen op het WK. Maar Oranje is op de recentste ranglijst gezakt tot de achtste plaats en komt daardoor terecht in pot 2.

In pot 1 is alleen plaats voor de zes beste landen van de wereldranglijst plus Nieuw-Zeeland en Australië, de twee organiserende landen van het mondiale eindtoernooi. Nederland treft in de groepsfase dus sowieso een van die landen. De loting vindt plaats op 22 oktober.

Nederland leverde door de vroege uitschakeling op het EK bij de vorige bekendmaking van de wereldranglijst ook al twee plekken in. Op het toernooi in Engeland strandde Nederland als regerend Europees kampioen al in de kwartfinales.

Daarna stelde Oranje onder leiding van de nieuwe bondscoach Andries Jonker het WK-ticket veilig door te winnen van IJsland. Vervolgens werd nog een oefenduel met Schotland gewonnen (2-1) en ging Oranje - eveneens in een vriendschappelijke wedstrijd - met 0-2 onderuit tegen Noorwegen.

De Amerikaanse voetbalsters voeren de wereldranglijst aan, gevolgd door nummer twee Zweden en nummer drie Duitsland, die ten opzichte van de vorige wereldranglijst van positie zijn veranderd. Europees kampioen Engeland en Frankrijk completeren de top vijf.

De potindeling voor het WK. Foto: NU.nl

