Bal uit 'Hand van God'-wedstrijd van WK 1986 wordt volgende maand geveild

De bal waarmee Diego Maradona op het WK van 1986 onder meer met zijn hand scoorde, wordt geveild. Verwacht wordt dat de bal minstens 2,5 miljoen pond (tegen de 3 miljoen euro) opbrengt.

Door onze sportredactie

In de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland maakte Maradona twee befaamde doelpunten. De eerste was de zogeheten 'Hand van God', waarbij hij de bal in de goal sloeg, zonder dat het werd waargenomen. Later scoorde Maradona na een solo vanaf de middenlijn.

De bal wordt geveild door de Tunesische scheidsrechter Ali Bin Nasser, die de wedstrijd destijds leidde. Hij hoopt dat het attribuut in handen van de juiste koper komt en nog veel bewonderd zal worden.

"Deze bal maakt deel uit van de internationale voetbalgeschiedenis en het voelt als het juiste moment om hem met de wereld te delen", zei hij. "Ik hoop dat de koper in staat is om de bal tentoon te stellen of op een andere manier met het publiek te delen."

Eerder werd shirt Maradona al geveild

De veiling vindt plaats op 16 november. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 28 oktober registreren en online bieden. Het shirt dat Maradona in dezelfde wedstrijd droeg, werd eerder dit jaar verkocht voor 7,14 miljoen pond (ruim 8 miljoen euro). Het wordt later dit jaar tentoongesteld op het WK in Qatar.

Maradona, beschouwd als een van 's werelds beste voetballers ooit, stierf in november 2020 op zestigjarige leeftijd. Hij leidde Argentinië op het WK van 1986 naar de wereldtitel.

In september van dit jaar leverde een basketbalshirt van Michael Jordan bij een veiling meer dan 10 miljoen euro op. Dat is nu het duurste sportobject ooit.

