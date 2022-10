Spalletti voelt zich na nieuwe zege op Ajax bevoorrecht dat hij coach van Napoli is

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Luciano Spalletti voelt zich als coach van Napoli een gelukkig man. De 63-jarige Italiaan zag zijn ploeg woensdag opnieuw heel overtuigend afrekenen met Ajax (4-2).

Een week geleden werd het in Amsterdam al 1-6. Er staat dit seizoen geen maat op Napoli, dat tot dusver alle groepswedstrijden won en ook in de Italiaanse competitie aan de leiding gaat.

"Ik heb maar geluk dat ik zo'n selectie mag coachen", zei Spalletti na de overwinning op Ajax. Hij is aan zijn tweede seizoen als Napoli-trainer bezig. "Het zijn stuk voor stuk professionals met technische kwaliteiten."

"We moeten op dezelfde voet verdergaan, met dezelfde spelopvatting en dezelfde mentaliteit. Ik ben vanavond trots op de hele ploeg. Het was een boeiende en mooie avond."

Spalletti genoot ook van de sfeer in Stadio Diego Armando Maradona. "Op een gegeven moment tolde mijn hoofd bijna door het overweldigende geluid dat de fans maakten. Er heerste een fascinerende sfeer."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Ook Giacomo Raspadori genoot van de nieuwe overwinning op Ajax. De 22-jarige aanvaller scoorde dit Champions League-seizoen vier keer en is daarmee een van de uitblinkers.

"Dit is uitzonderlijk. Ik had nooit gedacht dat ik zo zou presteren. Ik ben dankbaar voor zowel de trainer als mijn ploeggenoten. Zonder hen zou ik me niet zo ontwikkelen", zei Raspadori.