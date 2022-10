Xavi gaat uit van CL-uitschakeling Barcelona: 'Moeten aan de competitie denken'

FC Barcelona-trainer Xavi houdt er na het 3-3-gelijkspel tegen Internazionale van woensdagavond geen rekening mee dat zijn ploeg de eerste ronde in de Champions League overleeft. Volgens de oefenmeester wordt de aanstaande uitschakeling veroorzaakt door persoonlijke fouten.

"We moeten aan de competitie denken, want in de Champions League wordt het erg moeilijk voor ons", zei Xavi woensdagavond.

Hoewel er nog twee speelronden te gaan zijn, is het pessimisme van de oefenmeester wel verklaarbaar. Bayern München is al zeker van de volgende ronde in groep C en daarachter bezet Internazionale de tweede plaats. De eindwinnaar van 2010 heeft drie punten meer dan FC Barcelona en blijft de Catalanen op basis van het onderling resultaat sowieso voor bij een gelijk puntentotaal.

Als Internazionale over twee weken in eigen huis afrekent met Viktoria Plzen valt het doek voor de ploeg van Xavi, los van de resultaten die FC Barcelona zelf nog boekt deze campagne.

"In München speelden we erg goed, in Milaan was het ook goed genoeg en vandaag was de eerste helft zelfs excellent. Maar als je zoveel doelpunten om de oren krijgt…", liep de aangeslagen Xavi de recente Champions League-duels langs.

"We maakten het hen enorm lastig voor rust. In de tweede helft deden fouten ons de das om. Dit komt heel hard aan. Als je thuis niet wint van Internazionale terwijl dat gezien de situatie in de groep wel moet, dan verdien je het ook niet om verder te gaan in deze competitie."

Resultaten FC Barcelona dit Champions League-seizoen: FC Barcelona-FC Viktoria Plzen 5-1

Bayern München-FC Barcelona 2-0

Internazionale-FC Barcelona 1-0

FC Barcelona-Internazionale 3-3

Xavi is teleurgesteld en een beetje boos

Afgelopen seizoen strandde FC Barcelona ook al in de groepsfase. Destijds moest de meervoudig eindwinnaar zijn meerdere erkennen in Bayern en Benfica. Xavi, die Ronald Koeman was opgevolgd, maakte die campagne af.

"Als een echte Barcelona-man ben ik teleurgesteld en ook een beetje boos. Vorig jaar zat het er gewoon niet in, maar deze keer hebben we door fouten te maken onszelf in de voet geschoten. Het zag er allemaal goed uit, maar we lieten het door de vingers glippen."

Het armlastige Barcelona ging afgelopen zomer dankzij het sluiten van enkele financiële deals flink tekeer op de transfermarkt, maar de komst van onder anderen Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié en Andreas Christensen heeft vooralsnog alleen geleid tot voorspoed in La Liga.

Na acht speelrondes bezitten de Catalanen liefst 22 van de maximale 24 punten. Zondag wacht het bezoek aan Real Madrid, dat eveneens op 22 punten staat.

De aanstaande Champions League-eliminatie betekent dat FC Barcelona minimaal 20 miljoen euro aan inkomsten misloopt. Als ze de derde plek in de groep vasthouden, belanden de Catalanen in de Europa League, maar die is financieel veel minder interessant.

