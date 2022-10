Van Bronckhorst kan 1-7-verlies moeilijk verkroppen: 'Er zijn geen excuses'

Giovanni van Bronckhorst baalt er stevig van dat hij woensdag met Rangers FC keihard onderuitging tegen Liverpool in de Champions League. De Schotten moesten een 1-7-nederlaag slikken.

Door onze sportredactie

Vooral in de slotfase van de wedstrijd op Ibrox ging het hard. In het laatste kwartier scoorde Mohamed Salah drie keer en bepaalde Harvey Elliott de eindstand. Rangers zal met Ajax om de derde plaats moeten strijden.

"Dit is heel teleurstellend. In de eerste helft zaten we nog in de wedstrijd. Na het tweede tegendoelpunt werd alles anders. We hebben het gewoon niet goed gedaan", zei Van Bronckhorst na het gevoelige verlies.

"Na 66 minuten was het 1-3 en brachten we drie nieuwe aanvallers in, in de hoop er nog iets van te maken. Daarna ging het heel snel. We kregen veel te makkelijk doelpunten tegen."

'We hadden het erg moeilijk met het tempo'

Rangers is na vier wedstrijden nog puntloos in groep A van de Champions League. Concurrent Ajax, dat met 4-2 van Napoli verloor, heeft drie punten. Van Bronckhorst had nog geen zin om vooruit te kijken.

"Het enige waar ik nu mee bezig ben, is het verwerken van deze nederlaag", zei hij. "Liverpool schroefde het tempo op en daar hadden we het erg moeilijk mee. We waren niet precies genoeg in de passing."

"Het verschil tussen de eerste helft en het laatste half uur mag nooit zó groot zijn. Je moet negentig minuten lang de focus behouden. Zo willen we onze club niet vertegenwoordigen. Er zijn geen excuses."

Rangers gaat op 26 oktober op bezoek bij Napoli en sluit de groepsfase van de Champions League een week later af met een thuiswedstrijd tegen Ajax.

