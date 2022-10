Salah schrijft geschiedenis met recordhattrick bij monsterzege Liverpool

Mohamed Salah heeft woensdag geschiedenis geschreven met een recordhattrick in de uitwedstrijd tegen Rangers FC (1-7). De Egyptenaar scoorde op Ibrox drie keer in zes minuten en 12 seconden.

Door onze sportredactie

Salah maakte in de 75e minuut de 1-4, waarna hij ook in tachtigste minuut (1-5) en 81e minuut (1-6) trefzeker was. Extra bijzonder was dat bij alle drie de goals Diogo Jota de assist op zijn naam kreeg.

Salah was met zijn hattrick sneller dan Bafetimbi Gomis (in 2011 namens Olympique Lyon tegen Dynamo Zagreb), Luiz Adriano (in 2014 namens Shakhtar Donetsk tegen BATE Borisov) en Robert Lewandowski (in 2019 namens Bayern München tegen Rode Ster Belgrado). Zij hadden ruim zeven minuten nodig om drie keer te scoren.

Rangers kwam nog wel op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Scott Arfield in de zeventiende minuut en halverwege was het pas 1-1. Roberto Firmino scoorde in de 24e minuut voor Liverpool, waarna de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in de tweede helft werd overlopen.

Firmino was in de 55e weer trefzeker en elf minuten later tekende Darwin Núnez voor de 3-1, gevolgd door de hattrick van Salah. Drie minuten voor tijd bepaalde Harvey Elliot de eindstand op 1-7. Virgil van Dijk maakte de negentig minuten vol bij de uitploeg.

Stand groep A 1. Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-6 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

Grootste Europese thuisnederlaag Rangers sinds seizoen 1963/1964

De 1-7 is de grootste thuisnederlaag ooit van Rangers in de Champions League. De vorige keer dat de Schotse club Europees met zes goals verschil verloor was in het seizoen 1963/1964, toen Real Madrid met 6-0 te sterk was.

Rangers kan na de ruime nederlaag tegen Liverpool hooguit nog derde worden in groep A, goed voor een plek in de knock-outfase van de Europa League.

Liverpool heeft nu zes punten meer dan Ajax, dat overwintering in de Champions League niet in eigen hand heeft. Om als tweede te eindigen in de groep moet Ajax Rangers verslaan en met minimaal twee goals verschil winnen van Liverpool. Daarnaast moet de Engelse club ook nog verliezen van Napoli.

