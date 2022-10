Barcelona ondanks late gelijkmaker dicht bij uitschakeling, Bayern door

FC Barcelona is woensdag ternauwernood ontsnapt aan uitschakeling in de Champions League. De ploeg van trainer Xavi speelde in een spektakelstuk met 3-3 gelijk tegen Internazionale, maar de Catalanen hebben hun lot niet meer in eigen hand. Bayern München wist zich al na vier duels te plaatsen voor de knock-outfase.

Barcelona kwam vlak voor rust op voorsprong in Camp Nou door een doelpunt van Ousmane Dembélé. Na rust scoorden Nicolò Barella en Lautaro Martínez namens Inter, waarop Robert Lewandowski in de 82e minuut voor de 2-2 zorgde.

In de 89e minuut leek voormalig Heracles-speler Robin Gosens alsnog het oordeel te vellen over de Catalanen, maar dat was buiten Lewandowski gerekend. De Poolse superspits maakte in de verlenging zijn tweede goal van de avond en hield Barcelona zo in leven. Al valt over twee weken sowieso het doek als Internazionale wint van FC Viktoria Plzen.

Bayern München won in dezelfde groep zonder bovenmatige inspanning op bezoek bij FC Viktoria Plzen: 2-4. De Duitsers zegevierden zo voor de vierde keer op rij en weten zich daardoor verzekerd van een ticket voor de knock-outfase van het kampioenenbal.

Stand groep C 1. Bayern München 4-12 (+11)

2. Internazionale 4-7 (+1)

3. Barcelona 4-4 (+1)

4. FC Viktoria Plzen 4-0 (-13)

Dolle vreugde bij Internazionale na de 2-3, maar het werd nog 3-3. Foto: Getty Images

Sensationele slotfase in Camp Nou

FC Barcelona balanceerde meerdere malen op het randje van uitschakeling in het duel met Inter. Vorige week hadden de Catalanen al met 1-0 verloren in Milaan. Met een nieuwe nederlaag zou het doek vallen voor de ploeg van Xavi.

Toen Dembélé de bal vijf minuten voor rust binnenschoof, leek er weinig aan de hand voor Barcelona. Maar door goals van Barella (van dichtbij afgerond) en Martínez (fenomenale knal binnenkant paal) werd het toch nog penibel voor de thuisploeg.

De slotfase was spectaculair en golfde alle kanten op. Lewandowski bracht de ploegen vanuit de rebound op gelijke hoogte. Daarna dacht de Duitser Robin Gosens de winnende binnen te schieten, maar in blessuretijd sloeg Lewandowski opnieuw toe. De Pool knikte de 3-3 binnen en hield Barcelona zo in de race voor een ticket voor de achtste finales.

Bij het Internazionale van coach Simone Inzaghi hadden Denzel Dumfries en Stefan de Vrij een basisplaats. Frenkie de Jong werd in de tweede helft een invalbeurt gegund door Barcelona-trainer Xavi.

Thomas Müller en Sadio Mané plaatsten zich met Bayern voor de achtste finales. Foto: Getty Images

Bayern zeker van overwintering in CL

Bayern München kende een vliegende start in het Tsjechische Pilsen. Binnen een kwartier leidde 'Der Rekordmeister' met 0-2 door doelpunten van Sadio Mané en Thomas Müller. Nog voor rust werd de score opgevoerd tot 0-4 door twee treffers van Leon Goretzka.

In de tweede helft haalde Bayern de voet van het gaspedaal. Het resulteerde erin dat Viktoria Plzen tweemaal kon scoren. Adam Vlkanova en Jan Kliment wisten doelman Sven Ulreich te passeren, maar tot een echte comeback kwam het niet meer. Ryan Gravenberch viel na 56 minuten in bij Bayern.

De Duitse landskampioen won voor de vierde keer op rij en plaatste zich zo probleemloos voor de achtste finales. Internazionale en Barcelona gaan in de twee afsluitende groepswedstrijden bepalen wie met Bayern meegaat naar de knock-outfase. Viktoria Plzen is uitgeschakeld.

Teleurstelling bij FC Viktoria Plzen. Foto: Getty Images

