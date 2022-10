Schreuder na nieuwe nederlaag Ajax tegen Napoli: 'Heb prima dingen gezien'

Alfred Schreuder baalt uiteraard van de nederlaag van Ajax woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli, maar over het spel van zijn ploeg is hij tevreden. Na de afstraffing (1-6) vorige week in de Johan Cruijff ArenA ging de Amsterdamse club in Italië met 4-2 onderuit.

Door onze sportredactie

"Ik heb een heel ander Ajax gezien dan vorige week. Het was een moedig Ajax dat de dingen samen oppakte", zei Schreuder na de nederlaag in Stadio Diego Armando Maradona voor de camera van RTL 7.

Na een rampzalige start, met twee goals van Napoli in de eerste zestien minuten, had Ajax na rust zicht op een goed resultaat. In de slotfase verkleinde Steven Bergwijn de achterstand vanaf de strafschopstip tot 3-2, maar de gelijkmaker bleef uit. Door een blunder van Daley Blind kon Victor Osimhen de wedstrijd in de 89e minuut beslissen (4-2).

"Het klinkt heel raar, maar ik vind eigenlijk dat we een heel goede wedstrijd gespeeld hebben", vervolgde Schreuder. "Al ben ik natuurlijk wel teleurgesteld over het resultaat. Napoli is een hele goede tegenstander, met veel snelheid. Ze straffen kleine dingen meteen af."

Stand groep A 1. Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-6 (0)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 3-0 (-9)

'Een van onze beste wedstrijden van het seizoen'

Schreuder beseft dat zijn tevredenheid kan leiden tot cynisme, nu Ajax in de laatste zes wedstrijden alleen van FC Volendam gewonnen heeft. De trainer zag aanknopingspunten tegen Napoli.

"Ik denk zelfs dat we een van onze beste wedstrijden van dit seizoen hebben gespeeld. En als andere mensen dat niet vinden, dan is dat zo. Daar kan ik weinig mee."

"Napoli is een uitstekende ploeg die al zeer verdiend door is naar de achtste finales. Maar ik denk ook dat zij een veel beter Ajax dan vorige week hebben gezien."

