Blunderende Blind: 'Je hoeft mij niet te vertellen dat dit een grote fout is'

Daley Blind baalde woensdagavond flink van de nederlaag van Ajax bij Napoli én de blunder waarmee hij het laatste Italiaanse doelpunt inleidde. Mede door een onhandige actie van de 94-voudig international ging Ajax met 4-2 onderuit in het Champions League-duel.

Door onze sportredactie

De 32-jarige Blind wilde in de slotminuut vooruit uitverdedigen, maar had geen rekening gehouden met de opgekomen Victor Osimhen. De Nigeriaan liep hem simpel van de bal af en liet doelman Remko Pasveer kansloos.

"Het was zeker een ongelukkig moment", zei Blind bij RTL 7. "Ergens zie ik die spits nog aankomen, maar ik wilde de oplossing alsnog vooruit zoeken. Dat is een persoonlijke fout en dat weet ik zelf donders goed. Dat hoef je mij niet te vertellen."

Ajax had kort voor de blunder van Blind juist hoop gekregen om de nederlaag nog af te wenden toen Steven Bergwijn een strafschop hard had binnengeschoten. De Amsterdammers keken halverwege nog tegen een 2-0-achterstand aan. Davy Klaassen had Ajax kort na rust op 2-1 gezet.

Door de nederlaag is overwintering in de Champions League ver weg voor Ajax. De Eredivisionist blijft staan op drie punten, terwijl Napoli met de volle twaalf punten na vier wedstrijden zeker is van de knock-outfase. Liverpool, dat om 21.00 uur is begonnen aan een uitwedstrijd tegen Rangers FC, staat tweede met zes punten.

'Kleine stapjes gezet, maar nog steeds niet goed genoeg'

Blind had ondanks het verlies van Ajax, dat vorige week in de Johan Cruijff ArenA nog een historische 1-6-nederlaag leed tegen Napoli, nog wel wat lichtpuntjes gezien. "Het ging wat beter vandaag en we hebben wat kleine stapjes gezet, maar het is nog steeds niet goed genoeg", zei de aanvoerder.

"Het is duidelijk dat we als team niet zijn waar we de laatste jaren waren. Er zijn veel wisselingen geweest en we moeten hier als team lering uit trekken. Maar het is vandaag ook wel een klein complimentje waard dat we ons hoofd na de 2-0 niet lieten hangen en gewoon door zijn blijven voetballen."

Ajax, dat ondanks de derde Champions League-nederlaag op rij nog een kleine kans heeft op overwintering, vervolgt het miljoenenbal op 26 oktober met een thuiswedstrijd tegen Liverpool. Zondag staat in de Eredivisie het thuisduel met Excelsior op het programma.

