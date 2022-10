Ajax verliest opnieuw van Napoli en kan overwintering in CL bijna vergeten

Ajax heeft woensdag opnieuw verloren van Napoli in de groepsfase van de Champions League. Na de afstraffing in Amsterdam (1-6) werd het 4-2 in Napels, waardoor de ploeg van trainer Alfred Schreuder overwintering in het miljoenenbal bijna kan vergeten.

Door onze sportredactie

Na een rampzalige openingsfase leek Ajax ook in Napels op weg naar een vernedering. Door treffers van Hirving Lozano en Giacomo Raspadori leidde de thuisploeg na zestien minuten al met 2-0, maar verder leed bleef Ajax bespaard in de eerste helft.

Door een rake kopbal vlak na rust van Davy Klaassen kreeg Ajax weer hoop, maar door een strafschop van Khvicha Kvaratskhelia liep Napoli daarna weer uit (3-1). In de slotfase benutte Steven Bergwijn een penalty en leek een stunt nog mogelijk, tot Daley Blind blunderde in de 89e minuut en Victor Osimhen profiteerde (4-2).

De uitslag en het spel van Ajax waren draaglijker dan bij de vernedering in eigen stadion, maar daar heeft de Amsterdamse club weinig aan. De Eredivisionist blijft staan op drie punten, terwijl Napoli met de volle twaalf punten na vier wedstrijden zeker is van de knock-outfase.

Om 21.00 uur begint in Glasgow de andere wedstrijd in groep A: Rangers FC tegen Liverpool.

Stand groep A 1. Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-6 (0)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 3-0 (-9)

Frustratie zichtbaar bij Bergwijn

Na de historische afstraffing in de ArenA hoopte Ajax in Napels lang stand te houden, maar door een dramatische openingsfase ging daar meteen een streep doorheen. Het werd zelfs een negatief record: nooit eerder keek de Amsterdamse club zo vroeg in een Champions League-wedstrijd tegen een 2-0-achterstand aan.

In de vierde minuut kopte Lozano de bal met een boogje achter doelman Remko Pasveer en in de zestiende minuut was het weer raak voor Napoli. Giacomo Raspadori kreeg bij een flitsende aanval ruimte om uit te halen en schoot snoeihard binnen.

Zo leek het opnieuw een rampzalige avond te worden voor Ajax, al kreeg de ploeg vanSchreuder ook mogelijkheden in de beginfase. Een schot van Steven Berghuis vloog voorlangs en een poging van Bergwijn werd door Napoli-doelman Alex Meret tot corner verwerkt.

Na een halfuur schoot Kenneth Taylor in kansrijke positie in het zijnet, maar verder kwam Ajax niet. Veelzeggend was de actie van vlak voor rust van Bergwijn, die de bal na een fluitsignaal gefrustreerd tegen een reclamebord schoot.

Penalty Napoli na hands Timber

Vrijwel meteen na rust mocht Ajax weer hopen. Klaassen, die door de schorsing van Dusan Tadic in de basis stond, kopte in de 49e minuut een voorzet van Calvin Bassey binnen (2-1). Ajax ging voor meer, anderzijds was het oppassen voor de snelle aanvallen van Napoli. In de 53e minuut ramde Oshimen de bal naast.

Na dik een uur spelen tilde Napoli de marge toch weer naar twee. Een schot van Tanguy Ndombele werd met de arm geraakt door Jurriën Timber en na inmenging van de VAR ging de bal op de strafschopstip. Kvaratskhelia schoot van elf meter kiezelhard raak (3-1).

Met Florian Grillitsch, Youri Baas en Brian Brobbey als invallers ging Ajax toch weer voor een klein wonder, maar het werd bijna 4-1. Pasveer voorkwam met een knappe redding dat Lozano scoorde. In de 81e minuut kreeg ook Ajax een strafschop na een overtreding op Brobbey. Bergwijn maakte geen fout (3-2), waardoor weer Ajax zicht had op een punt.

Er kwam een slotoffensiefje, maar de gelijkmaker bleef uit. Het werd nog wel 4-2 en dat mocht Blind zich aanrekenen. De verdediger treuzelde in het strafschopgebied en Oshimen tikte de bal bij hem weg. Omdat Pasveer uit positie was, kon de Nigeriaan de bal in het lege doel schuiven en Ajax zo meer pijn doen.

