Club Brugge houdt Atlético op 0-0 en bereikt voor eerste keer knock-outfase CL

Club Brugge heeft woensdagavond voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de knock-outfase van de Champions League bereikt. De Belgische ploeg speelde met 0-0 gelijk bij Atlético Madrid, waardoor de club minimaal als tweede gaat eindigen in groep B.

Door onze sportredactie

Atlético had het meeste balbezit en kreeg de grootste kansen in het eigen Wanda Metropolitano, maar was niet bij machte om door de Belgische defensie heen te breken. Dat lukte ook niet toen Club Brugge door een domme rode kaart van Kamal Sowah in de slotfase met tien man kwam te staan. De Ghanees trapte de bal weg nadat scheidsrechter Danny Makkelie al had gefloten en ontving zijn tweede geel.

In de 47e minuut leek Ángel Correa nog wel te scoren, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Bij Club Brugge was doelman Simon Mignolet de uitblinker. De 31-voudig international van België voorkwam met een aantal fraaie reddingen dat Atlético op voorsprong kwam. Bij de bezoekers viel Bjorn Meijer vijf minuten na rust in. De onlangs van een blessure herstelde Noa Lang bleef op de bank.

Club Brugge is pas de tweede Belgische club die de knock-outfase van de Champions League haalt. KAA Gent kreeg dat in het seizoen 2015/2016 als eerste voor elkaar. In het seizoen 2000/2001 overwinterde Anderlecht al wel in de Champions League, maar toen kende het toernooi nog een tweede groepsfase.

Club Brugge-doelman Simon Mignolet was de uitblinker in het Wanda Metropolitano. Foto: Getty Images

Club Brugge kreeg nog geen enkel doelpunt tegen

Club Brugge was het Champions League-seizoen begonnen met drie zeges uit drie duels. Bovendien kreeg de ploeg van trainer Carl Hoefkens in Europees verband nog geen enkel doelpunt tegen.

Door het gelijkspel in Madrid komt Brugge na vier duels op tien punten. Atlético staat tweede met vier punten, maar kan later op de avond gepasseerd worden door FC Porto en Bayer Leverkusen, die allebei op drie punten staan.

Ajax zag woensdagavond overwintering in de Champions League verder uit zicht raken. De Amsterdammers verloren in Stadio Diego Armando Maradona met 4-2 van Napoli.

