Brugge bereikt voor eerste keer knock-outfase CL, Tottenham grijpt koppositie

Club Brugge heeft woensdag voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de knock-outfase van de Champions League bereikt. De Belgische ploeg speelde met 0-0 gelijk bij Atlético Madrid, waardoor de club minimaal als tweede gaat eindigen in groep B. In groep D boekten Tottenham Hotspur en Olympique de Marseille een zege.

Atlético kreeg tegen Club Brugge de grootste kansen, maar was niet bij machte om door de Belgische defensie heen te breken. Dat lukte ook niet toen Club Brugge door een domme rode kaart van Kamal Sowah in de slotfase met tien man kwam te staan. De Ghanees trapte de bal weg nadat scheidsrechter Danny Makkelie al had gefloten en ontving zijn tweede geel.

In de 47e minuut leek Ángel Correa nog wel te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Bij Brugge was doelman Simon Mignolet de uitblinker. De 31-voudig international van België voorkwam met een aantal fraaie reddingen dat Atlético op voorsprong kwam. Bij de bezoekers viel Bjorn Meijer vijf minuten na rust in. De onlangs van een blessure herstelde Noa Lang bleef op de bank.

Club Brugge is pas de tweede Belgische club die de knock-outfase van de Champions League haalt. KAA Gent kreeg dat in het seizoen 2015/2016 als eerste voor elkaar. In het seizoen 2000/2001 overwinterde Anderlecht al wel in de Champions League, maar toen kende het toernooi nog een tweede groepsfase.

Achter Club Brugge deed FC Porto uitstekende zaken. De Portugese topclub won door goals van Galeno en Mehdi Taremi (twee) met 3-0 op bezoek bij Bayer Leverkusen, dat met drie punten laatste staat. Atlético Madrid staat met één punt meer derde.

Kane en Son goud waard voor Tottenham

In groep D veroverde Tottenham Hotspur de koppositie dankzij een 3-2-zege op Eintracht Frankfurt. Harry Kane en Son Heung-min waren van grote waarde voor de ploeg uit Londen, die na veertien minuten nog wel op achterstand kwam door een goal van Daichi Kamada.

Daarna namen Kane en Son hun ploeg bij de hand. Zes minuten na de openingstreffer werd Son de diepte in gestuurd door Kane en de Zuid-Koreaan maakte het fraai af. Acht minuten later tekende Kane vanaf de stip zelf voor de 2-1.

Het hoogtepunt van het duel vond tien minuten voor rust plaats. Son volleerde op fantastische wijze een voorzet van Pierre-Emile Højbjerg binnen, waarna Tottenham de wedstrijd controleerde. Faride Alidou maakte vlak voor tijd nog wel de 3-2.

Tottenham neemt door de zege de koppositie over van Sporting CP, dat mede door twee rode kaarten een dramatische avond beleefde. De Portugezen verloren met 0-2 van Olympique de Marseille. De goals van de Fransen kwamen op naam van Mattéo Guendouzi en Alexis Sánchez.

