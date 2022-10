Slot ziet kritiek op Feyenoord als compliment: 'Worden weer als topclub benaderd'

Arne Slot vindt het helemaal niet erg dat Feyenoord de afgelopen weken veel kritiek heeft gekregen op het vertoonde spel. Volgens de coach tekent dat juist de groei die de club onder zijn leiding heeft doorgemaakt.

Door onze sportredactie

"Het grootste compliment na anderhalf jaar is dat we weer als een topclub benaderd worden", zei Slot woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. "We hebben afgelopen zondag een kleine kleine crisis weten te bezweren, heb ik links en rechts gelezen."

Feyenoord had drie wedstrijden op rij niet gewonnen toen FC Twente zondag met 2-0 verslagen werd. In De Kuip klonk wel veel gemor over het vertoonde spel, wat schril afstak bij het fraaie combinatievoetbal van vorig seizoen. Toen reikten de Rotterdammers tot de finale van de Conference League.

"De kritiek is terecht als je ons weer als topclub aanmerkt", zei Slot, die sinds vorig jaar werkzaam is in De Kuip. "Dat is hartstikke mooi, want voor afgelopen seizoen was de laatste Europese overwintering van onze club in 2014. Als we twee keer niet winnen, worden we daarop beoordeeld. Dat is een enorme vooruitgang die we het afgelopen anderhalf jaar voor elkaar hebben gekregen."

Orkün Kökçü had na zijn treffer tegen FC Twente een boodschap voor de criticasters. Foto: Getty Images

'3-5-2 is geen gevecht met de selectie'

Na wat mindere optredens gooide Slot het 4-3-3-systeem overboord en liet hij zijn ploeg in een 3-5-2-systeem opereren. Feyenoord speelde niet veel beter, concludeerde onder anderen aanvoerder Orkun Kükçü na de wedstrijd tegen FC Twente.

"Maar ik ervaar het totaal niet als een gevecht met de selectie", zei Slot. "De jongens zijn heel tevreden over waar we nu staan, maar we vinden dat het nog beter moet en kan. Dat is ook logisch. Er zijn weinig teams die na negen wedstrijden hun beste voetbal spelen. 3-5-2 is nog niet afgeschoten, maar het is duidelijk dat we binnen dit systeem een aantal dingen beter moeten doen."

Feyenoord kan in de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland (aftrap 18.45 uur) goede zaken doen met het oog op overwintering in de Europa League. Na drie wedstrijden hebben Feyenoord, FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz allemaal vier punten. Feyenoord is op basis van het doelsaldo koploper.

"Het ligt heel dicht bij elkaar", ziet ook Slot. "Dat is een rare uitspraak als je ons tegen Lazio hebt zien spelen (toen verloor Feyenoord kansloos met 4-2, red.). "Dat lag niet zo dicht bij elkaar. Thuiswedstrijden in Europa zijn belangrijk, helemaal de historie van Feyenoord kennende."

Groep F Europa League 1. Feyenoord 3-4 (+4)

2. FC Midtjylland 3-4 (+3)

3. Lazio 3-4 (-2)

4. Sturm Graz 3-4 (-5)

