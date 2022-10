Oranjevrouwen oefenen in november tegen Costa Rica en Denemarken

De Oranjevrouwen oefenen in november tegen Costa Rica en Denemarken. Dat heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt.

Door onze sportredactie

Nederland opent de interlandperiode in de herfstmaand op vrijdag 11 november met een oefenwedstrijd tegen Costa Rica. Het duel in Utrecht begint om 20.00 uur. Het wordt voor het eerst in de geschiedenis dat Nederland tegen Costa Rica speelt.

Vier dagen later volgt de oefenwedstrijd tegen Denemarken. Die interland vindt in Zwolle plaats en begint om 20.00 uur. Net als Nederland hebben Costa Rica en Denemarken zich geplaatst voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bondscoach Andries Jonker gaat beide wedstrijden aangrijpen om te experimenteren met enkele speelsters en een nieuw 3-5-2-systeem. Jonker zei dinsdag na de 0-2-oefennederlaag tegen Noorwegen dat hij enkele gevestigde namen rust zal geven. Hij wilde niet zeggen welke speelsters dat zijn.

Jonker gaf in de afgelopen interlandperiode Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Lieke Martens rust vanwege het drukke speelschema. Vivianne Miedema (ziek), Lineth Beerensteyn (privéomstandigheden) en Shanice van de Sanden (geblesseerd) waren ook niet van de partij.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wordt van 20 juli tot en met 20 augustus 2023 afgewerkt. Op 22 oktober vindt de loting plaats. Nederland is ingedeeld in pot 1 en ontloopt hierdoor in de groepsfase toplanden als de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk.

