Ajax met basisdebutant Sánchez tegen Napoli, Kudus weer in de spits

Ajax begint woensdag met Jorge Sánchez aan het Champions League-duel met Napoli. De 24-jarige Mexicaanse rechtsback vervangt de geblesseerde Devyne Rensch. Sánchez, die afgelopen zomer overkwam van het Mexicaanse América, debuteert in de basis bij de Amsterdammers.

Ajax bezit na drie speelrondes slechts drie punten, zes minder dan Napoli. Liverpool heeft zes punten en Rangers FC is nog puntloos. Bij een nederlaag in het Stadio Diego Armando Maradona zijn de Amsterdammers zo goed als zeker uitgeschakeld in de Champions League.

De aftrap van Napoli-Ajax is om 18.45 uur. Scheidsrechter van dienst is de Duitser Felix Zwayer. Na de wedstrijd tegen Napoli speelt de Nederlandse kampioen nog pouleduels met Liverpool (26 oktober, in Amsterdam) en Rangers FC (1 november, in Glasgow).