KNVB legde vorig seizoen twee keer zo veel stadionverboden op als gemiddeld

De KNVB heeft vorig seizoen twee keer zo veel stadionverboden uitgedeeld als in de afgelopen tien jaar gangbaar was. Dat heeft de voetbalbond woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om ruim 1.250 stadionverboden. Volgens de bond is de verdubbeling veroorzaakt doordat er vaker vuurwerk wordt afgestoken, doordat er meer met bekers en voorwerpen wordt gegooid en doordat mensen vaker het veld bestormen.

Vorig seizoen ging het bij verschillende duels in de Eredivisie en in de Keuken Kampioen Divisie mis. Zo liep het bij ADO Den Haag-Excelsior na afloop uit de hand nadat ADO naast promotie naar de Eredivisie had gegrepen. Honderden Haagse fans bestormden het veld en gooiden met vuurwerk naar de supporters van Excelsior. De ME moest het veld betreden om de orde te herstellen.

Ook werden duels als FC Utrecht-RKC, FC Groningen-Vitesse en Go Ahead Eagles-PEC Zwolle stilgelegd omdat fans met bier of voorwerpen gooiden. De KNVB liet eerder al weten dat het geweld bij voetbalwedstrijden flink is toegenomen sinds de coronacrisis, waarin fans grotendeels de stadions niet in mochten.

Dit seizoen lijkt het niet veel beter te gaan in de stadions. Vrijdag lag de Brabantse derby tussen Willem II en FC Den Bosch twee uur stil omdat fans van Den Bosch vuurwerk naar die van Willem II hadden gegooid. De ME veegde vervolgens het uitvak schoon.

Ook FC Utrecht was verschillende keren betrokken bij ongeregeldheden. Zo gooide een fan tijdens FC Utrecht-Ajax een vuurwerkbom naar Remko Pasveer en maakten enkelen apengeluiden naar Brian Brobbey. Vijf supporters werden opgespoord en kregen een stadionverbod. Bij Fortuna-FC Utrecht gooiden Utrecht-fans met vuurwerk naar een eigen wisselspeler. Toen werden zes personen eruit gepikt.

Volgens de KNVB lukt het de clubs steeds beter om de raddraaiers op te sporen en een stadionverbod op te leggen. Van de ruim 1.250 stadionverboden in het afgelopen seizoen werden er 784 aangemeld door de clubs. De overige 474 kwamen via het Openbaar Ministerie of de politie binnen. Volgens de KNVB was die verhouding in het verleden andersom.

"Het aantal incidenten is helaas gestegen, maar het is ook duidelijk dat de daders hier niet mee wegkomen", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB. "Met alle betrokken partijen zijn we steeds beter in staat om hen op te sporen en voor langere tijd uit de stadions te weren."

De KNVB benadrukt dat het om een "kleine groep rotte appels" gaat. Afgelopen seizoen trok het profvoetbal ruim vijf miljoen bezoekers. "Dit zijn geen supporters, want ze duperen hun eigen club en de echte supporters", zegt Van Leeuwen. "Het voetbal is beter af zonder hen. Van het voetbal geniet je samen en hierbij is geen plaats voor personen die het voor anderen willen verpesten."

