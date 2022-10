Van Nistelrooij wacht nog met rentree Luuk de Jong: 'Nemen geen enkel risico'

Luuk de Jong gaat zijn rentree bij PSV nog niet maken in de Europa League-wedstrijd tegen FC Zürich. De spits hervatte woensdag de groepstraining, maar trainer Ruud van Nistelrooij wil hem donderdag nog niet brengen.

Door onze sportredactie

"We gaan geen enkel risico met hem nemen", zei Van Nistelrooij op zijn persconferentie. "Er komen na morgen genoeg momenten dat hij er weer bij kan zijn. Dat kan zomaar snel gaan. Hij is een professional."

De 32-jarige De Jong heeft vanwege een kuitblessure al twee maanden geen wedstrijd gespeeld. De spits liep die kwetsuur op in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC, die de Eindhovenaren met 0-1 verloren. Daardoor liep PSV opnieuw het hoofdtoernooi van het miljoenenbal mis.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

Door de afwezigheid van De Jong kwam PSV met een spitsenprobleem te zitten, aangezien er verder geen centrumaanvallers in de ploeg van Van Nistelrooij zitten. Daardoor kwamen verschillende spelers in de punt van de aanval te spelen. Dat ging PSV niet goed af: zonder De Jong verloor de club in de Eredivisie van FC Twente (1-2) en Cambuur (3-0).

De roep om de terugkeer van De Jong klinkt nu ook luider, omdat Ismael Saibari en Yorbe Vertessen door blessures uitgeschakeld zijn. Zij vielen zondag in de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen uit. Daardoor zijn van alle aanvallers alleen Cody Gakpo, Anwar El Ghazi, Johan Bakayoko en Savio voorlopig inzetbaar. Naast De Jong hervatte Noni Madueke woensdag de groepstraining.

Trainer Ruud van Nistelrooij sprak op de persconferentie over de blessurezorgen. Foto: Getty Images

'Zijn niet extra voorzichtig'

Van Nistelrooij heeft na de recente blessures van Saibari en Vertessen het trainingsschema tegen het licht gehouden. "Het waren twee spierblessures binnen een minuut, bizar. Dit soort dingen kunnen gebeuren, maar we hebben intern bekeken of we onze programma's erop moeten aanpassen. Je kan niet alles voorkomen. Voetbal is een contactsport."

De trainer van PSV zal niet voorzichtiger zijn dan voorheen, omdat hij naar eigen zeggen altijd voorzichtig is met de gezondheid van zijn spelers. "Het zicht op de gezondheid van de spelers is er altijd en heeft prioriteit. Dat zal de rest van het seizoen ook zo zijn."

PSV speelt donderdag in de Europa League de return tegen FC Zürich. De Eindhovenaren hadden vorige week in Zürich geen kind aan de Zwitserse kampioen en wonnen met 1-5. Bij rust stond het al 0-4 voor de Eredivisie-club.

Van Nistelrooij verwacht een andere wedstrijd. "Dat weet ik wel zeker", verzekerde hij. Bij Zürich werd een nieuwe trainer aangesteld na de zeperd tegen PSV. "Je ziet überhaupt niet in een Europese uitwedstrijd dat een ploeg met 5-0 voorstaat, dat maak je niet elke keer mee. Morgen zal het zeker anders zijn."

PSV-FC Zürich begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Ali Palabiyik. Bij winst is PSV zeker van de derde plaats in de poule en daarmee Europese overwintering. In het slechtste geval gaat de ploeg van Van Nistelrooij verder in de tussenronde van de Conference League.

Aanbevolen artikelen