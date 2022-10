Cocu geeft clubicoon Theo Janssen rol in technische staf Vitesse

Theo Janssen is woensdag door trainer Phillip Cocu toegevoegd aan de technische staf van Vitesse. Het clubicoon gaat meermaals per week assisteren bij trainingen, individueel met spelers aan de slag en wedstrijden analyseren.

De 41-jarige Janssen was bij Vitesse al actief als trainer van het Onder 16-elftal en als talentencoach. Hij gaat beide functies combineren met zijn taken bij de hoofdmacht.

"Het is een mooie stap in mijn ontwikkeling als trainer, waar ik best trots op ben. Ik hoop dat we, met de steun van de supporters, de weg omhoog kunnen vinden op de ranglijst."