AZ en PSV kunnen zich donderdag al verzekeren van Europese overwintering

AZ en PSV kunnen zich donderdagavond al verzekeren van Europese overwintering. De nog foutloze Alkmaarders gaan om 18.45 uur in de Conference League op bezoek bij Apollon Limassol, terwijl PSV om 21.00 uur in eigen huis fungeert als gastheer van FC Zürich.

Na de 1-5-zege van afgelopen week is PSV de huizenhoge favoriet tegen de Zwitserse laagvlieger, die tijdens de eerste ontmoeting met de Eindhovenaren onder leiding stond van interim-trainer Genesio Colatrella. Bo Henriksen werd deze week aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer.

Bij een zege komt PSV op zeven punten en blijft het FC Zürich bij de eindafrekening sowieso voor. De ploeg van Ruud van Nistelrooij heeft bovendien nog de uitwedstrijd tegen Arsenal tegoed. Dit duel werd in september vanwege het overlijden van koningin Elizabeth verzet naar 20 oktober.

De groepswinnaars in de Europa League plaatsen zich rechtstreeks voor de laatste zestien in dit toernooi. De nummers twee blijven in de race in de Europa League, maar moeten om de achtste finales te bereiken wel eerst een tussenronde overleven. Ook de nummers drie van de Champions League-poules doen in dit stadium mee.

De ploegen die in hun Europa League-poule als derde eindigen, gaan naar de tussenronde in de Conference League. Van een dergelijk ticket kan PSV zich dus donderdagavond verzekeren. De tussenrondes in zowel de Europa League als de Conference League worden op 16 en 23 februari 2023 afgewerkt.

Stand in groep A Europa League 1. Arsenal 2-6 (+4)

2. PSV 2-4 (+4)

3. Bodø/Glimt 3-4 (-2)

4. FC Zürich 3-0 (-6)

AZ is nog zonder puntenverlies

AZ stevent af op de laatste zestien in de Conference League. De Eredivisie-koploper heeft in een groep met FC Vaduz, Dnipro-1 en Apollon Limassol nog geen punt laten liggen en speelt donderdagavond de uitwedstrijd tegen Apollon Limassol.

De Alkmaarders zijn zeker van overwintering bij een nieuwe overwinning: in alle scenario's eindigt AZ dan in de top twee. Bij een gelijkspel tegen Apollon is de ploeg van Pascal Jansen alleen nog niet zeker van de top twee als FC Vaduz wint van Dnipro-1.

AZ verzekert zich van de groepswinst bij een zege en als tegelijkertijd Dnipro-1 niet wint bij FC Vaduz. Een eerste plaats in de poule betekent een ticket voor de laatste zestien in het 'derde toernooi'. Een tweede plek leidt tot deelname aan de tussenronde, waaraan ook de nummers drie in de Europa League-poules deelnemen.

Feyenoord ontvangt donderdag om 18.45 uur FC Midtjylland in de Europa League, in een groep waarin het nog alle kanten op kan. Na drie speelrondes hebben alle teams (naast Feyenoord en FC Midtjylland zijn dat Lazio en Sturm Graz) vier punten.

Stand in groep E Conference League 1. AZ 3-9 (+5)

2. Dnipro-1 3-4 (+1)

3. FC Vaduz 3-2 (-3)

4. Apollon Limassol 3-1 (-3)

Stand in groep F Europa League 1. Feyenoord 3-4 (+4)

2. FC Midtjylland 3-4 (+3)

3. Lazio 3-4 (-2)

4. Sturm Graz 3-4 (-5)

Vorig jaar had Nederland vijf overwinteraars

Nu al staat vast dat Nederland niet meer het aantal overwinteraars van afgelopen seizoen kan evenaren. Destijds waren Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse na de winter nog actief in Europa. Van die groep reikte Feyenoord het verst: tot de finale van de Conference League. Daarin bleek AS Roma met 1-0 te sterk. Dit seizoen heeft Nederland met FC Twente al één van zijn deelnemende ploegen verloren. De tukkers strandden in de play-offs van de Conference League.

In de seizoenen daarvoor had Nederland vaak één tot twee overwinteraars. Het dieptepunt was het seizoen 2017/2018, toen de Eredivisie na de groepsfases was uitgespeeld. Feyenoord strandde toen in de eerste ronde van de Champions League en voor Vitesse was de poulefase van de Europa League het eindstation.

Aantal Nederlandse overwinteraars in Europa 2010/2011: 3

2011/2012: 4

2012/2013: 1

2013/2014: 2

2014/2015: 3

2015/2016: 1

2016/2017: 2

2017/2018: 0

2018/2019: 1

2019/2020: 2

2020/2021: 2

2021/2022: 5

