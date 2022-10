Ten Hag: 'Ronaldo zal straf voor wegslaan telefoon van jonge fan niet accepteren'

Cristiano Ronaldo zal hoe dan ook in beroep gaan tegen een straf van de Engelse voetbalbond voor het wegslaan van een telefoon uit de handen van een jonge Everton-fan. Dat heeft Manchester United-manager Erik ten Hag woensdag gezegd.

Door onze sportredactie

Het voorval vond in april van dit jaar plaats na de verloren uitwedstrijd van United tegen Everton (0-1). Toen Ronaldo na afloop van de wedstrijd richting de catacomben liep, werd hij vanachter een hek gefilmd door een jonge fan van Everton. De Portugees sloeg de telefoon van de jongen zichtbaar geïrriteerd uit zijn handen.

De Engelse voetbalbond FA kondigde drie weken geleden aan dat Ronaldo aangeklaagd zou worden voor het wangedrag, omdat het "ongepast en/of gewelddadig" was. Hoewel een straf nog moet volgen, zei Ten Hag woensdag op zijn persconferentie dat Ronaldo hoe dan ook in beroep gaat. "We hebben erover gesproken. Hij zal het niet accepteren."

De politie van Liverpool stelde direct na de wedstrijd een onderzoek in naar het incident. Ronaldo kwam er toen met een waarschuwing van af. De aanvaller van Manchester United bood later in een bericht op Instagram zijn excuses aan.

"Het is nooit makkelijk om op moeilijke momenten met emoties om te gaan. Desondanks moeten we altijd respectvol, geduldig en een voorbeeld voor de jeugd blijven", schreef Ronaldo. "Ik wil sorry zeggen voor mijn uitbarsting."

Met Ronaldo in de selectie komt Manchester United donderdag weer in actie. Dan speelt de ploeg van Ten Hag in de Europa League tegen Omonia Nicosia. Na enkele moeizame weken begint de Portugees steeds beter in vorm te komen. Zondag maakte hij de winnende 1-2 in uitgerekend de uitwedstrijd tegen Everton.

Aanbevolen artikelen