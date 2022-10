Pauw door het stof omdat Ierse voetbalsters IRA-lied zongen na WK-kwalificatie

Bondscoach Vera Pauw is woensdag door het stof gegaan nadat de Ierse voetbalsters een lied van de Ierse rebellenbeweging IRA hadden gezongen. Dat deden ze dinsdag nadat ze zich voor het eerst hadden geplaatst voor het WK.

Op beelden is te zien dat de feestvierende speelsters in de kleedkamer "Oh ah, up the RA" zingen. De zin komt uit het lied Celtic Symphony van The Wolfe Tones - een van de strijdliederen van de IRA. Die verzetsbeweging vocht in de vorige eeuw om Ierse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, wat onder meer leidde tot de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog in 1918.

"Vanuit de grond van ons hart verontschuldigen we ons tegenover iedereen die zich beledigd heeft gevoeld", laat Pauw weten in een verklaring van de Ierse voetbalbond. In gesprek met Sky Sports erkende ze dat het voorval een "schaduw" over de WK-kwalificatie van Ierland werpt.

Pauw sprak woensdagochtend al met de speelsters over het voorval. "De speelsters bedoelden er niks mee", zegt de Nederlandse coach. "Ik heb ook gesproken met de speelster die dit op sociale media heeft gezet. Ze is er kapot van en ligt huilend op haar kamer."

Pauw was emotioneel na WK-kwalificatie

Pauw leidde de Ierse vrouwen dinsdagavond voor het eerst in de geschiedenis naar een WK. De nummer 26 van de FIFA-ranglijst was op Hampden Park in Glasgow met 0-1 te sterk voor Schotland in de finale van de Europese play-offs. Amber Barrett was in de 72e minuut de maker van het winnende doelpunt, nadat Schotland in de eerste helft een penalty had gemist.

Na afloop stond Pauw nog met tranen in de ogen de pers te woord. "Ik kan het gewoon niet geloven. Toen de scheidsrechter affloot, dacht ik: hoe is het mogelijk? Ik weet het niet. Het eerste balcontact van Amber besliste de wedstrijd."

Het Ierland van Pauw kan bij het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland een van de tegenstanders van de Oranjevrouwen zijn. De Ierse vrouwen zijn bij de loting ingedeeld in pot 3, terwijl Nederland in pot 1 zit. De loting wordt op 22 oktober in Auckland verricht.

