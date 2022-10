PSV mist Saibari rest van 2022, Vertessen dit jaar mogelijk nog wél in actie

PSV-aanvaller Ismael Saibari komt de rest van dit jaar niet meer in actie vanwege een hamstringblessure, meldt de Eindhovense club woensdag. Ook Yorbe Vertessen, die kampt met een spierblessure, staat voorlopig aan de kant. Hij komt mogelijk nog wél voor de winterstop in actie.

PSV verwacht dat Saibari pas in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft weer aansluit. De 21-jarige Marokkaans international beleeft dit seizoen zijn doorbraak en is meestal basisspeler. Hij scoorde nog niet.

Ook Vertessen viel uit in de wedstrijd tegen Heerenveen. PSV heeft goede hoop dat de 21-jarige Belg nog voor de winterstop terugkeert. Vertessen maakte in vijf competitiewedstrijden, waarvan vier als invaller, geen doelpunten. Hij was vorige week wel twee keer trefzeker tegen FC Zürich in de Europa League (1-5).