Xavi vraagt Barcelona-fans om 'kolkend' Camp Nou in cruciaal duel met Inter

FC Barcelona wil zich woensdagavond in eigen huis revancheren voor de 1-0 verliespartij tegen Inter van vorige week. In de returnwedstrijd in de groepsfase van de Champions League rekent de Spaanse topclub volgens coach Xavi vooral op de steun van de fans in het stadion.

Door onze sportredactie

"Het is een soort finale voor ons", zei Xavi over het belang van de returnwedstrijd tegen Inter in Barcelona. "De tickets zijn uitverkocht en we hebben alle steun nodig. We moeten zorgen voor een kolkend Camp Nou, om samen een magische nacht te beleven."

Mede door de verliespartij tegen Inter van vorige week staat FC Barcelona voorlopig met drie punten op de derde plek in de groepsfase achter Bayern München (9) en Inter (6). "We willen revanche voor wat er in Milaan is gebeurd en gaan alles geven zodat de overwinning in eigen huis blijft. We gaan in de aanval en proberen dapper te zijn", zei hij.

"We moeten winnen en willen zo onze plek in de groep terugkrijgen. Het is eigenlijk beschamend dat we in deze situatie verzeild zijn geraakt", voegde hij daaraan toe.

Ondanks de derde plek in de groep blijft Xavi het liefst positief. "Uitschakeling in de Champions League zou een enorme teleurstelling zijn, maar zover is het nog lang niet. We hebben alles nog in eigen hand."

Dat FC Barcelona het vooralsnog niet gemakkelijk heeft in de Champions League is volgens Xavi overigens wel te verklaren. "In de voorgaande twee duels hebben we gewoon te veel kansen gemist. Talent hebben we genoeg om in deze poule te overleven, maar we moeten het wel waarmaken. De komende wedstrijd leeft enorm binnen onze selectie. We willen revanche voor een paar tegenvallende wedstrijden."

