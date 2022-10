Zenuwen nekken examen van jonge Oranje-speelsters: 'Maar ik schrijf ze niet af'

Bondscoach Andries Jonker beschouwde de oefeninterland tegen Noorwegen als een examen voor een nieuwe generatie speelsters bij de Oranjevrouwen. Na de 0-2-nederlaag concludeerde hij dat enkelen aan de spanning onderdoor waren gegaan. "Ik ben hartstikke veel wijzer geworden."

Door Jeroen van Barneveld

Een cijfer voor het examen van de Oranjevrouwen? Jonker wil zich maandagavond in de interviewruimte in het stadion van ADO Den Haag niet wagen aan een beoordeling van zijn ploeg. Dat blijft tussen hem en de speelsters, benadrukt hij afgemeten.

Als Jonker vervolgens uitweidt over de met 0-2 verloren oefeninterland tegen Noorwegen, wordt duidelijk dat enkele jonge speelsters een onvoldoende bij de bondscoach hebben gescoord. "Ik heb nu de tijd om speelsters een kans te geven. Dat moet je het laten zien en je kans pakken. Een aantal heeft dat inderdaad niet gedaan", zegt hij, zonder namen te noemen.

Een maand na de WK-kwalificatie wilde Jonker tegen Noorwegen jonge speelsters aan het werk zien. Bij afwezigheid van basisspeelsters Vivianne Miedema, Lieke Martens, Dominique Janssen en Stefanie van der Gragt maakten verdedigers Caitlin Dijkstra en Lisa Doorn hun basisdebuut en kregen Victoria Pelova, Fenna Kalma en Damaris Egurrola een kans in de basis. Het was voor hen de enige test, nu de oefeninterland tegen Zambia is afgelast door visumproblemen.

Met al die veranderingen liep het vooral in de openingsfase voor geen meter bij Oranje. Doorn ontsnapte na drie minuten spelen aan een rode kaart toen ze na een slechte balaanname de doorgebroken Sophie Román Haug onderuit haalde. De Duitse scheidsrechter Karoline Wacker was coulant met 'slechts' geel.

Daarna ging het niet veel beter met Nederland, ook al raakte Damaris Egurrola uit een hoekschop nog de paal en werd een schot van Jill Roord van de lijn gehaald. Oranje kon niet domineren tegen de nummer dertien van de FIFA-ranglijst en kreeg in de tweede helft de kous op de kop met een treffer van Haug en een eigen goal van Sherida Spitse.

Andries Jonker haalde de ongelukkig spelende basisdebutante Lisa Doorn vlak voor tijd naar de kant. Foto: ANP

'Zeist is relaxter dan hier'

Volgens Jonker nekten de zenuwen het examen van de jonge speelsters. "Dat heeft iedereen kunnen zien. Een aantal begon voor het eerst in de basis. Dat is toch een ander gevoel dan een kwartier voor tijd erin komen, als de tegenstander moe is. Het kwam voor mij niet helemaal onverwachts. Voor 150 toeschouwers, in de beschutte omgeving van Zeist, tussen die mooie bomen: dat is relaxter dan hier."

Ook aanvoerder Sherida Spitse kreeg op het veld snel door dat enkele speelsters door de zenuwen bevangen waren. "Ballen gingen makkelijk uit, we waren slordig", somt de recordinternational op. "Dat is niet heel gek. Ik had het ook in het begin. Het is alleen maar goed om dat te voelen. De volgende keer zal dat beter gaan, omdat je weet hoe het is."

Jonker trok al halverwege de eerste helft zijn conclusies uit de zenuwachtige start: hij gooide het spelsysteem om. 3-5-2 maakte plaats voor het traditionele 4-3-3. En dat terwijl Jonker juist wilde zien of het 3-5-2-systeem een plan B voor de Oranjevrouwen kan zijn.

"Je moet rust hebben om goed te voetballen en die ontbrak", verklaart hij de snelle omzwaai. "Dan komen de passes niet aan en zijn de aannames niet goed. Dan gaat het gewoon niet. 4-3-3 is wat vertrouwder voor ze. Ik heb het ze daarmee wat makkelijker gemaakt."

Sherida Spitse baalt na haar eigen doelpunt tegen Noorwegen. Foto: Getty Images

'Wisten van tevoren dat dit kon gebeuren'

Jonker weigert stevige conclusies te verbinden aan de oefennederlaag tegen Noorwegen, ook al is hij een maand na zijn aanstelling "hartstikke veel" wijzer geworden. Op het trainingsveld heeft hij namelijk wel gezien dat de speelsters een "heel hoog" niveau kunnen halen.

"Daarom ga ik op grond hiervan geen speelsters afschrijven. Dit wisten we toch van tevoren, dat het kon gebeuren? Dit zijn jonge speelsters. Ze hebben deze ervaring nodig om beter te worden. Het fijne is dat ik het gevoel heb dat deze groep breder is dan tien, elf speelsters", verwees hij naar de sterke optredens van Esmee Brugts en Egurolla. Laatstgenoemde viel in de rust met een enkelblessure uit.

Jonker gaat ook het 3-5-2-systeem niet overboord gooien. "Ik ga niet na een kwart wedstrijd met deze groep de conclusie trekken dat dit niet functioneert. Deze speelsters hebben op het trainingsveld laten zien dat ze het snel kunnen leren."

"Dat wordt bevestigd in het eerste kwart. We staan goed. Maar wat doe je dan? Daar gaat het natuurlijk om. Dit systeem is geen doelstelling op zich. 4-3-3 kunnen we spelen, maar we willen een plan B creëren. Of dit een plan B is, moeten we nog uitvinden."

Als de nacht in Den Haag bijna valt, onderschrijft Spitse de woorden van Jonker. "We hebben een goede en leerzame week met elkaar gehad. Het is niet voor niks geweest", zegt ze. Volgende maand, in de laatste interlandperiode van 2022, gaat Jonker voor het laatst experimenteren. Het is voor de jonge speelsters de laatste mogelijkheid om hun kans te pakken. In het nieuwe jaar staat alles in het teken van het WK.

