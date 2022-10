Bondscoach Vera Pauw leidt Ierse voetbalsters naar eerste WK

Bondscoach Vera Pauw heeft zich dinsdag met de Ierse voetbalsters voor het eerst voor het WK geplaatst. De Nederlandse zag haar ploeg in een play-off met 0-1 winnen bij Schotland.

Twintig minuten voor tijd bracht Amber Barrett de Ierse vrouwen wel op voorsprong in Glasgow. Schotland slaagde er niet meer in om langszij te komen, waardoor Ierland voor het eerst naar het WK gaat.

Ook Zwitserland kwalificeerde zich voor het WK door Wales na verlenging met 2-1 te kloppen. Portugal was na verlenging met 4-1 te sterk voor IJsland, maar is nog niet zeker van het WK. Om de mondiale titelstrijd te bereiken moeten de Portugese vrouwen bij de beste drie landen eindigen op een intercontinentaal toernooi in februari.

Pauw kwam afgelopen zomer in het nieuws, toen zij in een interview met NRC vertelde als jonge speelster verkracht te zijn door een voetbalfunctionaris. Ook in een later stadium was Pauw twee keer slachtoffer van seksueel misbruik. Ze deed ondanks de verjaring aangifte bij de zedenpolitie.