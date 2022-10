Bondscoach Vera Pauw leidt Ierse voetbalsters naar eerste WK-deelname

Bondscoach Vera Pauw heeft zich dinsdag met de Ierse voetbalsters voor het eerst voor het WK geplaatst. De Nederlandse zag haar ploeg in een play-off met 0-1 winnen bij Schotland.

"Ik kan het gewoon niet geloven. Toen de scheidsrechter affloot, dacht ik: hoe is het mogelijk?", zei Pauw naderhand. "Het verdiende geen schoonheidsprijs en we hebben veel werk te doen, maar onze tactiek werkte."

Pauw kwam afgelopen zomer in het nieuws, toen ze in een interview met NRC vertelde als jonge speelster verkracht te zijn door een voetbalfunctionaris. Ook in een later stadium was Pauw twee keer slachtoffer van seksueel misbruik. Ze deed ondanks de verjaring aangifte bij de politie.