Real Madrid naar knock-outfase na bloederige gelijkmaker, Chelsea wint in Milaan

Real Madrid heeft zich dinsdag geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Spaanse ploeg kon een nederlaag bij Shakhtar Donetsk voorkomen (1-1), hoewel de gelijkmaker pijnlijk was om te zien. Chelsea won op bezoek bij AC Milan: 0-2.

Na drie zeges in drie wedstrijden had Real Madrid een uitstekende uitgangspositie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Shakhtar, die wegens de oorlog in Oekraïne in Warschau werd afgewerkt. Het gelijkspel was voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti genoeg voor een ticket voor de knock-outfase.