Oranjevrouwen verliezen mede door bizarre eigen goal oefenduel met Noorwegen

De Oranjevrouwen hebben dinsdag met een nieuwe generatie speelsters de oefeninterland tegen Noorwegen verloren. Mede door een knullig eigen doelpunt van aanvoerder Sherida Spitse ging de ploeg van bondscoach Andries Jonker met 0-2 onderuit.

Door Jeroen van Barneveld

Noorwegen opende na ruim een uur spelen de score via de Noorse Sophie Román Haug. Het matig spelende Nederland had in de eerste helft via Damaris Egurrola nog de paal geraakt. Het opvallendste moment van de wedstrijd volgde in de 74e minuut. Spitse schoof een voorzet zomaar in haar eigen goal en bepaalde daarmee de eindstand op 0-2.

Jonker greep het duel in Den Haag aan om veel jonge speelsters een kans te geven en een nieuw 3-5-2-systeem uit te proberen. Zo stonden onder anderen Lisa Doorn (21 jaar) en Caitlin Dijkstra (23) in de basis. De bondscoach had daar alle gelegenheid voor nadat Nederland zich vorige maand dankzij een late 1-0-zege op IJsland voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland had geplaatst.

Bovendien ontbraken basisspelers Stefanie van der Gragt (rust), Dominique Janssen (rust), Lieke Martens (rust) en Vivianne Miedema (ziek). Ook Shanice van de Sanden (geblesseerd), Lineth Beerensteyn (privéomstandigheden) en Katja Snoeijs (geblesseerd) waren niet van de partij.

Jonker wilde ook zien of het 3-5-2-systeem een alternatief voor het traditionele 4-3-3-systeem kan zijn. De bondscoach trok tijdens de wedstrijd al snel zijn conclusies. Na een slechte openingsfase viel hij halverwege de eerste helft terug op 4-3-3. Daar hield hij in het restant van de wedstrijd aan vast.

De Oranjevrouwen komen volgende maand weer bij elkaar. Dan speelt de ploeg van Jonker in principe weer twee oefenwedstrijden. De tegenstanders zijn nog niet bekend. Dat is ook de laatste interlandperiode van het jaar voor Nederland. Jonker heeft al gezegd dat hij weer enkele gevestigde namen rust gaat geven vanwege het drukke speelschema.

Teleurstelling bij de Oranjevrouwen na de 0-1 van Noorwegen. Foto: ANP

Oranje ontsnapt aan vroege rode kaart

Met een nieuwe generatie speelsters én een ander systeem was het duel met Noorwegen een examen voor de Oranjevrouwen. De openingsfase bood weinig zicht op een voldoende voor de ploeg van Jonker. Na drie minuten ontsnapte Doorn aan een rode kaart toen ze de bal aan de doorgebroken Haug verloor. Ze kreeg slechts geel.

Oranje kon ook aan de bal geen indruk maken tegen de nummer dertien van de FIFA-ranglijst, al schoot Victoria Pelova van dichtbij in het zijnet en kopte Egurrola een hoekschop van Spitse op de paal. Na de tactische omzetting van Jonker ging het iets beter lopen bij Oranje. Jill Roord, die van de spitspositie naar de linkerkant was verhuisd, zag haar schot van de lijn gehaald worden.

Nederland kwam na rust met de schrik vrij toen Kerstin Casparij de bal verspeelde en Noorwegen via Amalie Eikeland doorbrak. Haar schot belandde op de lat. Op dat moment was Daniëlle van de Donk al ingevallen voor Egurrola, die hoogstwaarschijnlijk met een blessure in de kleedkamer was achtergebleven.

Verdedigend was Oranje kwetsbaar en dat brak de ploeg van Jonker na een uur spelen op. Casparij verloor de vrijstaande Haug bij de tweede paal uit het oog en het schot van de Noorse aanvaller viel via het been van Casparij achter keeper Daphne van Domselaar: 0-1.

Nederland kwam die tegenvaller nooit te boven en kreeg door eigen toedoen zelfs de 0-2 om de oren. Amalia Eikeland dribbelde langs Doorn en haar voorzet werd door Spitse in haar eigen doel getikt, terwijl er niemand in de buurt van de aanvoerder stond.

Het zal tot bezinning leiden bij Jonker, die met zijn mislukte experiment een maand na zijn komst een stuk wijzer is geworden over de sterkte van de bank van Oranje.

De Noorse vrouwen zijn door het dolle heen na de zege op Nederland. Foto: ANP

