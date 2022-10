Clubeigenaar Paulson treedt af na rapport over misbruik in vrouwenvoetbal VS

Eigenaar Merritt Paulson van Portland Thorns uit de National Women's Soccer League (NWSL) en Portland Timbers uit de Major League Soccer (MLS) treedt per direct terug als topman. Zijn vertrek volgt op het rapport over seksueel misbruik in het Amerikaanse vrouwenvoetbal.

Door onze sportredactie

Uit onderzoek, dat afgelopen maandag naar buiten werd gebracht, kwam naar voren dat misbruik en seksueel wangedrag in het Amerikaanse vrouwenvoetbal systematisch was. Ook bleek daaruit dat de NWSL en de Amerikaanse voetbalbond US Soccer hadden gefaald om basismaatregelen te treffen om speelsters veilig te houden.

In het rapport stond ook dat Portland Thorns niet transparant is geweest over het ontslag van oud-coach Paul Riley in 2015 na misbruikbeschuldigingen. Ook werd in het rapport duidelijk dat de Amerikaanse bond en de NWSL niet hebben verhinderd dat Riley elders als trainer aan de slag kon gaan.

"Ik verontschuldig me naar de spelers toe", zei Paulson in een verklaring. "Naar de organisatie en naar de gemeenschap van Portland voor de fouten die we hebben gemaakt, voor het niet open en transparant zijn over het ontslag van Paul Riley."

Het onafhankelijk onderzoek werd ingesteld nadat een jaar geleden wangedrag van Riley naar buiten was gekomen. Magazine The Athletic bracht toen aan het licht dat de coach twee speelsters seksueel had misbruikt. Nadat meer voetbalsters naar buiten waren gekomen met verhalen over grensoverschrijdend gedrag, besloot US Soccer een onderzoek in te stellen.

US Soccer openbaarde de bevindingen maandag en kondigde meteen hervormingen aan. Ook de NWSL onderneemt actie. De topcompetitie is samen met een spelersorganisatie al bezig met een onderzoek. Vorig jaar was Lisa Baird al opgestapt als voorzitter van de NWSL.

