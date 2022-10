Schreuder gaat Ajax niet aanpassen in Napels: 'We willen vasthouden aan ons spel'

Alfred Schreuder weet dat Ajax woensdag in het Champions League-duel op bezoek bij Napoli een stuk beter voor de dag zal moeten komen om een nieuwe afgang te voorkomen. De trainer zal zijn ploeg in Zuid-Italië in elk geval niet aanpassen aan de tegenstander.

Door onze sportredactie

"We zijn vorige week door de ondergrens gezakt", vertelde Schreuder over de thuiswedstrijd tegen Napoli, waarin Ajax met 1-6 werd afgedroogd. Toch is de oefenmeester van mening dat de verschillen minder groot waren dan uiteindelijk aan het scorebord af te lezen was.

"Het ligt heel dicht bij elkaar", relativeerde Schreuder de nederlaag. "We hadden het gevoel dat ze heel goed waren, hoewel we bij 1-1 en 1-2 wel gevaarlijke momenten hadden. Die 1-3 en 1-4 waren uiteindelijk dodelijk voor ons."

Door het pak rammel in Amsterdam is het voor Ajax twee voor twaalf in groep A van de Champions League. De ploeg van Schreuder heeft drie punten uit drie duels. Een nederlaag in Napels zou het bereiken van de knock-outfase van het miljoenenbal vrijwel onmogelijk maken.

"Natuurlijk moet je altijd geloof hebben en de realiteit is dat het lastig gaat worden", zei Schreuder over de kansen van Ajax in de Champions League. "Maar op het moment dat we woensdag winnen, staan we er beter voor. Dus het geloof is er altijd."

3:54 Afspelen knop Bekijk de samenvatting van Ajax-Napoli (1-6)

Geen aanpassingen in Napels

Schreuder is niet van plan zijn ploeg aan te passen aan de koploper van de Serie A. Hij peinst er dan ook niet over om ditmaal met twee spitsen te starten. "We willen zoveel als mogelijk vasthouden aan onze eigen spelprincipes."

"Voetballen en aanvallen doe je met z'n allen", antwoordde Schreuder licht geïrriteerd op een vraag over de mogelijke formatie van de Amsterdammers. "Het gaat erom hoe je aanvalt. Of je met drie, vier of vijf achterop speelt, dat is helemaal niet interessant."

Duidelijk werd dat Ajax net als zaterdag in Volendam (2-4) met Daley Blind in het centrum start, terwijl Calvin Bassey linksback speelt. Devyne Rensch ontbreekt vanwege een blessure en zou in Napels vervangen kunnen worden door de nog niet geheel fitte Mexicaanse aankoop Jorge Sánchez. "Hij kan denk ik een uurtje spelen", zei Schreuder.

Stand in groep A van de Champions League 1. Napoli 3-9 (+11)

2. Liverpool 3-6 (0)

3. Ajax 3-3 (-2)

4. Rangers 3-0 (-9)

Schreuder haalt schouders op

Ajax presteert niet alleen in de Champions League minder dan afgelopen jaren; ook in de Eredivisie kunnen de Amsterdammers dit seizoen slechts mondjesmaat overtuigen. De kritiek op Schreuder zwelt dan ook aan, maar daar haalt de 49-jarige coach zijn schouders over op.

"Het hoort bij Ajax dat iedereen z'n mening heeft", vertelde Schreuder. "Dan worden de dingen groot gemaakt in de pers. Dat is nu eenmaal zo en dat moeten we accepteren. Daar trek ik me niet veel van aan."

"Als je kijkt naar afgelopen weken, zijn we niet stabiel. Dat was een aantal weken geleden beter. Door te praten met spelers, individueel en in groepsverband, hoop je daar iets aan te doen."

De aftrap bij Napoli-Ajax wordt woensdag om 18.45 uur verricht. Het duel staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer.

Aanbevolen artikelen