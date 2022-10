Maccabi Haifa bezorgt Juve volgende dreun en boekt eerste CL-zege sinds 2002

Maccabi Haifa heeft dinsdag voor een stunt gezorgd in de Champions League. De Israëliërs versloegen Juventus voor eigen publiek met 2-0 en boekten hun eerste zege sinds 2002 in de groepsfase van het Europese miljoenenbal.

Omer Atzili bracht Maccabi al na zeven minuten op voorsprong. De middenvelder werkte een voorzet van Pierre Cornud met zijn rug in het doel. Juventus-keeper Wojciech Szczesny zat nog met zijn vingertoppen aan de bal, maar kon het doelpunt niet voorkomen.

Vijf minuten later was Tjaronn Chery dicht bij de 2-0 voor Maccabi. De Surinaams international knalde een vrije trap tegen de lat. Juventus kreeg even later nog een domper te verwerken met het uitvallen van Ángel Di María, die werd vervangen door oud-Ajacied Arek Milik.

Maccabi bleef ook daarna kansen creëren, maar verzuimde de voorsprong te verdubbelen. Vlak voor rust was het wel raak, via opnieuw Atzili. Ditmaal schoot de Israëliër de bal van dichtbij prachtig in de rechterbovenhoek.

In de tweede helft kreeg Juventus wat meer vat op het spel van Maccabi, maar tot grote kansen leidde dat niet. Maccabi loerde op de counter en hield de voorsprong probleemloos vast.

Juventus bezig aan teleurstellend seizoen

Voor Maccabi Haifa was het de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League sinds oktober 2002. Toen stuntte de ploeg met een 3-0-zege op Manchester United.

Voor Juventus betekende de nederlaag een nieuwe dreun in een tot dusver teleurstellend seizoen. 'De Oude Dame' won pas één duel in de groepsfase van de Champions League en staat in de Serie A slechts achtste.

Juventus en Maccabi Haifa hebben nu beide drie punten uit vier duels. De Italianen staan dankzij een iets beter doelsaldo derde. Later op de dag speelt Paris Saint-Germain in dezelfde poule thuis tegen Benfica (aftrap 21.00 uur).

Champions League groep H 1. Paris Saint-Germain 3-7 (+3)

2. Benfica 3-7 (+3)

3. Juventus 4-3 (-2)

4. Maccabi Haifa 4-3 (-4)

