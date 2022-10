Tiental Manchester City bijt zich zonder Haaland stuk op FC Kopenhagen

Manchester City heeft zich dinsdagavond nog niet voor de achtste finales van de Champions League weten te plaatsen. De ploeg van manager Josep Guardiola speelde tegen FC Kopenhagen lange tijd met tien man en kwam niet verder dan 0-0.

Manchester City rekende vorige week voor eigen publiek eenvoudig af met Kopenhagen (5-0), maar in de Deense hoofdstad was alles anders. Zonder de ontketende Erling Haaland, die net als Nathan Aké op de bank begon, hadden 'The Citizens' het moeilijk.

Riyad Mahrez kreeg in de 25e minuut een uitgelezen kans om City op voorsprong te zetten, maar doelman Kamil Grabara keerde zijn strafschop. Het was het tweede onfortuinlijke moment voor Mahrez: eerder zorgde de Algerijn er met een handsbal voor dat een schitterende treffer van Rodri werd afgekeurd.

Aké mocht in de 88e minuut als invaller zijn opwachting maken. Haaland bleef op de bank bij Manchester City, dat voor het eerst sinds 3 september niet won in een officiële wedstrijd. Zondag wacht de Premier League-topper tegen Liverpool op Anfield.

Bij een overwinning in Kopenhagen had City zich op eigen kracht voor de achtste finales geplaatst. Mocht Sevilla later op dinsdag niet van Borussia Dortmund winnen, dan is de ploeg van Guardiola alsnog na vier speelronden zeker van de knock-outfase. Dortmund heeft aan een overwinning genoeg voor een plek bij de laatste zestien.