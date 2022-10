City dankzij gelijkspel bij Dortmund-Sevilla alsnog zeker van achtste finales CL

Manchester City heeft zich dinsdagavond voor de achtste finales van de Champions League geplaatst. De ploeg van manager Josep Guardiola beet zich in Denemarken stuk op FC Kopenhagen (0-0), maar is door het 1-1-gelijkspel bij Borussia Dortmund-Sevilla toch zeker van een plek bij de laatste zestien.

Manchester City rekende vorige week voor eigen publiek eenvoudig af met Kopenhagen (5-0), maar in de Deense hoofdstad was alles anders. Zonder de ontketende Erling Haaland, die net als Nathan Aké op de bank begon, hadden 'The Citizens' het moeilijk.

Riyad Mahrez kreeg in de 25e minuut een uitgelezen kans om City op voorsprong te zetten, maar doelman Kamil Grabara keerde zijn strafschop. Het was het tweede onfortuinlijke moment voor Mahrez: eerder zorgde de Algerijn er met een handsbal voor dat een schitterende treffer van Rodri werd afgekeurd.

Na een half uur was er nog altijd niet gescoord en groeide het vertrouwen van Kopenhagen doordat Gómez de doorgebroken Hákon Arnar Harldsson vasthield. De verdediger kreeg een directe rode kaart, waardoor City niet als vanouds kon domineren. Na rust hield Kopenhagen zonder veel problemen stand.

Aké mocht in de 88e minuut als invaller zijn opwachting maken. Haaland bleef op de bank bij Manchester City, dat voor het eerst sinds 3 september niet won in een officiële wedstrijd. Zondag wacht de Premier League-topper tegen Liverpool op Anfield.

Malen met Dortmund dicht bij knock-outfase

Bij een overwinning in Kopenhagen had City zich op eigen kracht voor de achtste finales geplaatst, maar Borussia Dortmund hielp de Premier League-club alsnog naar de knock-outfase door later op de avond niet van Sevilla te verliezen: 1-1.

Vorige week in Spanje zegevierde Dortmund nog met 1-4 en dat kostte Sevilla-trainer Julen Lopetegui zijn baan. Onder zijn opvolger Jorge Sampaoli kwam de nummer achttien van Spanje verrassend op voorsprong in het Signal Iduna Park. Tanguy Nianzou kopte fraai raak uit een indraaiende vrije trap van Ivan Rakitic.

Jude Bellingham werkte in de 35e minuut van dichtbij de gelijkmaker binnen namens Dortmund, waarbij Donyell Malen in de basis begon en 71 minuten meedeed. Na rust bleven doelpunten uit in Duitsland.

Dortmund had zich bij een overwinning net als Manchester City voor de achtste finales geplaatst. De ploeg van trainer Edin Terzic speelt volgende week een thuiswedstrijd tegen City.

Champions League groep G 1. Manchester City 4-10 (+10)

2. Borussia Dortmund 4-7 (+5)

3. Sevilla 4-2 (-7)

4. FC Kopenhagen 4-2 (-8)

