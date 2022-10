Napoli-coach Spalletti op zijn hoede voor Ajax: 'Ze zullen zeker reageren'

Napoli-trainer Luciano Spalletti is waakzaam voor een reactie van Ajax na de grote zege (1-6) van zijn ploeg op de Amsterdammers van vorige week. De Italiaanse ploeg kan zich woensdag in het thuisduel met Ajax al plaatsen voor de achtste finales van de Champions League.

Door onze sportredactie

"Ajax zal zeker reageren na onze wedstrijd van vorige week", blikte Spalletti dinsdag op een persconferentie vooruit op de wedstrijd in Napels. "Dat is normaal en daar moeten we op voorbereid zijn."

Napoli haalde vorige week met maar liefst 1-6 uit in de Johan Cruijff ArenA en bezorgde Ajax de grootste nederlaag sinds november 1964. Destijds werd het 9-4 op bezoek bij Feyenoord, dat toen nog als Feijenoord werd gespeld.

"We moeten waakzaam zijn morgen", vervolgde de Italiaan. "We hebben het vorige week in de openingsfase tot onze gelijkmaker ook lastig gehad. Onze reactie was heel goed en daarna hebben we uitstekend gespeeld. Maar we moeten morgen opletten en opnieuw alles geven."

'We moeten nu niet gaan rekenen'

Dankzij de overwinning gaat Napoli aan kop in groep A van de Champions League. Bij een gelijkspel in Napels is de ploeg van Spalletti zeker van een plek in de knock-outfase.

"Maar we moeten nu niet gaan rekenen", zei Spalletti. "Daar zijn we misschien nog niet goed genoeg voor. We moeten op dezelfde weg doorgaan en met honger blijven spelen. Dan moet het goed komen in een vol stadion."

Ook Giacomo Raspadori is op zijn hoede voor Ajax. "Vorige week was mooi, maar we moeten die wedstrijd resetten", zei de spits. "Ik verwacht opnieuw een duel met een hoge intensiteit, met veel een-tegen-eenduels en ruimte voor ons in de omschakeling."

De wedstrijd tussen Napoli en Ajax in het Stadio Diego Armando Maradona begint woensdag om 18.45 uur. De Italianen kunnen weer beschikken over Victor Osimhen, die is hersteld van een hamstringblessure. Voor de geblesseerde Amir Rrahmani komt het duel net te vroeg.

