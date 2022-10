Ontevreden Mbappé zou in januari willen vertrekken bij Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé zou in januari een vertrek bij Paris Saint-Germain willen forceren, melden verschillende gerenommeerde media dinsdag. De Franse spits voelt zich naar verluidt in de steek gelaten door de clubleiding van de Parijzenaren.

Door onze sportredactie

De 23-jarige Mbappé verlengde zijn contract bij PSG in mei nog tot medio 2025. Volgens onder meer RMC, Marca en The Guardian is de Fransman ontevreden over de afgelopen transferperiode en baalt hij van zijn positie in het veld. Hij speelt voornamelijk als spits en niet als linksbuiten, zijn favoriete positie.

Het is een nieuw hoofdstuk in de al troebele relatie tussen Mbappé en PSG. De sterspeler wilde in de zomer van 2021 al vertrekken en genoot concrete interesse van Real Madrid, maar de Franse club weigerde mee te werken en wees een bod van zo'n 160 miljoen euro van de hand.

Daardoor kon Mbappé afgelopen zomer transfervrij vertrekken uit Parijs, maar in mei kwam hij verrassend genoeg toch tot een akkoord met PSG over een nieuwe, lucratieve verbintenis. De koploper in de Ligue 1 zou net als in de zomer van 2021 niet bereid zijn om Mbappé te verkopen.

De kans is aanwezig dat Kylian Mbappé in januari vertrekt bij Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

Mbappé bezig aan zesde seizoen bij Paris Saint-Germain

Mbappé draagt sinds de zomer van 2017 het shirt van Paris Saint-Germain, dat hem een eerst een jaar huurde en daarna definitief van AS Monaco overnam. De 59-voudig international speelde sindsdien 229 wedstrijden voor de tienvoudig kampioen van Frankrijk en was daarin goed voor 182 doelpunten en 88 assists.

Hoewel Mbappé tot dusver ieder seizoen kampioen is geworden met PSG, bleef het gewenste succes in Europa uit. In de zomer van 2020 werd wel de finale van de Champions League bereikt, maar die werd met 0-1 verloren van Bayern München.

Mbappé neemt het dinsdagavond met Paris Saint-Germain op tegen Benfica in de groepsfase van de Champions League. Als het sterrenensemble van trainer Christophe Galtier zegeviert en Juventus niet bij Maccabi Haifa wint, is PSG zeker van een plek in de achtste finales van het miljoenenbal.

