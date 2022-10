FIFA maakt 215 miljoen euro vrij voor clubs die spelers afstaan voor WK

De FIFA zet 209 miljoen dollar (zo'n 215 miljoen euro) opzij om clubs te compenseren die spelers afstaan aan nationale ploegen op het WK in Qatar. Dat maakte de wereldvoetbalbond dinsdag bekend.

Het komt per dag neer op iets meer dan 10.000 euro per speler. Dat is een iets hoger bedrag dan vier jaar geleden bij het WK in Rusland, toen clubs nog zo'n 8.700 euro per dag kregen.