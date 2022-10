Feyenoord-aanvaller Idrissi pas in 2023 weer in actie vanwege hamstringblessure

Oussama Idrissi komt de rest van de eerste seizoenshelft niet meer in actie voor Feyenoord. De 26-jarige buitenspeler heeft vorige week donderdag in de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland een hamstringblessure opgelopen.

De blessure van Idrissi is een domper voor de Rotterdamse club. De huurling van Sevilla speelde de laatste vier wedstrijden in de basiself van Slot. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

Aanstaande donderdag speelt Feyenoord om 18.45 uur weer tegen Midtjylland, maar dan in De Kuip. De Rotterdamse club is op basis van het doelsaldo de koploper in groep F van de Europa League. In de Eredivisie bezet Feyenoord de vierde plek, op drie punten van koploper AZ.