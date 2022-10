Sterk gewijzigde Oranjevrouwen experimenteren met 3-5-2 tegen Noorwegen

De Oranjevrouwen beginnen dinsdag zonder Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk aan de oefeninterland tegen Noorwegen (aftrap 20.00 uur). Bondscoach Andries Jonker grijpt het duel in Den Haag aan om te experimenteren met veelal jonge speelsters en een 3-5-2-systeem.

Door Jeroen van Barneveld

Opstelling Oranjevrouwen Van Domselaar; Dijkstra, Doorn, Egurrola; Wilms, Pelova, Spitse, Brugts, Casparij; Kalma, Roord.

Opstelling Noorwegen Mikalsen; Sõnstevold, Mjelde, Harviken, Hansen; Bøe Risa, Syrstad Engen, Reiten; Eikeland, Haug, Blakstad.

Jonker had van tevoren al aangekondigd dat hij een maand na de WK-kwalificatie jonge speelsters en reservespeelsters een kans zou geven tegen Noorwegen. Daardoor spelen verdedigers Caitlin Dijkstra, Lisa Doorn en Damaris Egurrola, middenvelder Victoria Pelova en spits Fenna Kalma.

Vaste basisspeelsters als Van de Donk en Groenen zitten op de bank. Dat geldt ook voor Renate Jansen, die in de allesbeslissende kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (1-0-zege) wel in de basis mocht beginnen.

Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en sterspeelsters Lieke Martens en Vivianne Miedema zijn er helemaal niet bij in Den Haag. Van der Gragt, Janssen en Martens krijgen rust van Jonker, terwijl Miedema zich vorige week maandag ziek meldde. Ook Shanice van de Sanden (geblesseerd), Lineth Beerensteyn (privéomstandigheden) en Katja Snoeijs (geblesseerd) ontbreken.

Jonker laat Nederland ook in een 3-5-2-systeem spelen. De bondscoach zei maandag tijdens een digitale persconferentie dat hij tegen Noorwegen wil zien of dat systeem een plan B kan worden voor de Oranjevrouwen, die doorgaans in een 4-3-3-formatie spelen. "Dan worden we iets minder beperkt", voegde aanvoerder Sherida Spitse daaraan toe.

Oefenduel met Zambia ging niet door

Nederland zou afgelopen donderdag al oefenen tegen Zambia. Die oefenwedstrijd ging niet door omdat de Zambiaanse ploeg de visa niet rondkreeg. Daarvoor in de plaats kwamen vrijdag twee trainingswedstrijden, tegen de vrouwen van ADO Den Haag (3-0-zege) en Feyenoord (0-0). Tegen beide teams speelde Oranje slechts 45 minuten.

Bij Noorwegen is sterspeelster Ada Hegerberg niet van de partij. De speelster van Olympique Lyonnais meldde zich vorige week af vanwege een blessure bij de ploeg van de nieuwe bondscoach Hege Riise. Zij volgde vorige maand Martin Sjögren op, die opstapte na het afgelopen EK in Engeland. Toen werden de Noorse vrouwen in de groepsfase uitgeschakeld.

Nederland-Noorwegen begint dinsdag om 20.00 uur in het stadion van ADO Den Haag. Noorwegen was jarenlang een grootmacht in het vrouwenvoetbal, maar de laatste jaren is de tweevoudig Europees kampioen ver weggezakt.

